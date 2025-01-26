ترامب يعلن خطط تتعلق ب 90 ألف موظف جديد في مصلحة الضرائب الأمريكية

(MENAFN
) أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
عن خطط مستقبلية تتعلق بحوالي 90,000 موظف جديد تم تعيينهم في مصلحة الضرائب الأمريكية (IRS)، مشيرًا إلى أنه قد يتم نقلهم إلى الحدود بدلاً من استمرارهم في أدوارهم الحالية. جاء هذا الإعلان بعد توقيع ترامب على أمر تنفيذي عقب توليه منصبه، أوقف مؤقتًا تعيين الموظفين المدنيين الفيدراليين، باستثناء مصلحة الضرائب، بهدف إعادة تقييم الأولويات الوطنية. كما قام بتجميد التمويل المخصص لقانون الحد من التضخم، المعروف باسم قانون البنية التحتية.
أثار هذا القرار مخاوف بشأن المهام المستقبلية لهؤلاء الموظفين، الذين كان من المفترض أن يركزوا على فحص السجلات المالية للأفراد الأثرياء والشركات الكبرى المشتبه في تهربهم من الضرائب. وأشارت مجلة "فوربس" إلى أن الموظفين الجدد كانوا متوقعين أن يعززوا الجهود المبذولة لمعالجة قضايا التهرب الضريبي وتحسين الامتثال.
وفي كلمة ألقاها خلال حدث في لاس فيغاس، أوضح ترامب أنه يفكر في إرسال موظفي مصلحة الضرائب إلى الحدود لتعزيز الأمن القومي. وأشار إلى أن لديهم تدريبًا جيدًا على التعامل مع الأسلحة، مما يجعل مهاراتهم أكثر فائدة في حماية البلاد.
بالإضافة إلى ذلك، أعلن ترامب عن إنشاء وكالة جديدة تُدعى مصلحة الإيرادات الخارجية (ERS)، والتي ستتولى مسؤولية إدارة الضرائب المفروضة على الدول الأجنبية. ويعكس هذا الإعلان نهجه العام في إعادة هيكلة العمليات الفيدرالية وإعادة تعريف الأولويات داخل الحكومة.
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