بلد عربي.. ترامب يكشف عن وجهته الأولى بعد عودته للرئاسة

(MENAFN
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قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب
إن زيارته الخارجية الأولى بعد عودته إلى البيت الأبيض قد تكون للسعودية.
وأوضح ترامب في حديث للصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأميركية "إير فورس وان" في رحلة له من لاس فيغاس إلى ميامي، أن وجهته الخارجية الأولى "قد تكون السعودية" على الرغم من التقليد المتبع للرؤساء الأميركيين بزيارة بريطانيا أولا.
وخلال كلمته في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا يوم الخميس، كان ترامب قد قال إنه سيطلب من السعودية زيادة الحزمة المخصصة للاستثمارات في الولايات المتحدة خلال السنوات الأربع المقبلة إلى تريليون دولار.
سكاي نيوز عربية
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