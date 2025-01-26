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بلد عربي.. ترامب يكشف عن وجهته الأولى بعد عودته للرئاسة

1/26/2025 12:16:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن زيارته الخارجية الأولى بعد عودته إلى البيت الأبيض قد تكون للسعودية.
وأوضح ترامب في حديث للصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأميركية "إير فورس وان" في رحلة له من لاس فيغاس إلى ميامي، أن وجهته الخارجية الأولى "قد تكون السعودية" على الرغم من التقليد المتبع للرؤساء الأميركيين بزيارة بريطانيا أولا.
وخلال كلمته في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا يوم الخميس، كان ترامب قد قال إنه سيطلب من السعودية زيادة الحزمة المخصصة للاستثمارات في الولايات المتحدة خلال السنوات الأربع المقبلة إلى تريليون دولار.
سكاي نيوز عربية



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