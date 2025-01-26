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توقعات الخبراء: الذهب عالميا لن ينهي العام قبل الوصول لهذا المستوى التاريخي!

1/26/2025 12:16:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- من المتوقع أن تستفيد أسعار الذهب العالمية من التوترات السياسية والمالية التي قد تعيق باقي المعادن في النصف الأول من عام 2025، ولكن مع تسعير الكثير من هذه الشكوك بالفعل ومن المحتمل أن تتراجع، فإن المعدن الأصفر سيتخلى عن مكانه لصالح الفضة والنحاس والقصدير مع استمرار تنفيذ المشاريع الخضراء والرقمية، وفقًا لشركة "ستون إكس المالية".
في تقريرها السنوي حول المعادن لعام 2025 ، حذرت رئيسة قسم التحليل السوقي لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وآسيا في "ستون إكس" روناه أوكونيل، والمحللة الكبيرة للمعادن الأساسية في المنطقة نفسها ناتالي سكوت-جراي، المستثمرين في المعادن الثمينة من عدم توقع تكرار الأداء البارز للذهب الذي تحقق العام الماضي، حيث من المحتمل أن تكون الفضة والنحاس والقصدير هي المعادن الأكثر ربحًا في عام 2025.
وقالتا في بيان صحفي: "تستهدف مراجعة هذا العام وتوقعات أسواق المعادن الأساسية والثمينة من محللي "ستون إكس" في لندن الفضة والنحاس والقصدير كمعادن يجب مراقبتها هذا العام، بينما يعد الألمنيوم من المعادن التي يجب الحذر منها". وأضافتا: "تتوقع "ستون إكس" أن يصل الذهب إلى ذروته خلال عام 2025، ربما يصل إلى 3000 دولار، لكنه سينهي العام بتراجع".
مشهد عالمي غامض
في التقرير الكامل للتوقعات، جادلت أوكونيل وسكوت-جراي بأن المشهد العالمي يبدو أكثر غموضًا الآن مقارنة بما كان عليه في يناير 2024.
وقالتا: "في نفس هذا الوقت من العام الماضي، كان العالم يركز على المخاطر الجيوسياسية، والتي كانت تدور بشكل خاص حول أكثر من 50 انتخابات، مع حصول أكثر من نصف سكان العالم على فرصة للتصويت، بالإضافة إلى التوترات الدولية، سواء العسكرية أو التجارية، والضغوط المستمرة في النظام المصرفي. ولم يختفِ أي من ذلك". وأضافتا: "في الواقع، في بداية عام 2025، نحن نواجه على الأرجح المزيد من عدم اليقين والمخاطر الجيوسياسية مقارنة بما كنا عليه قبل اثني عشر شهرًا".
من بين أبرز هذه الشكوك، قالت الكاتبتان إن "الشرق الأوسط، رغم محاولاته لإيجاد حلول، لا يحقق تقدمًا كبيرًا، وأن هناك انقسامًا في بعض أجزاء أوروبا، وأن بعض الحكومات تبدو هشة، وأننا لا نعرف بعد كيف سيطور الرئيس المنتخب ترامب سياساته - أو حتى ما إذا كانت بعض اقتراحاته الأكثر راديكالية ستمر عبر الكونغرس المنقسم دون أن يتم تخفيفها بشكل كبير".
وأضافتا: "من الممكن تمامًا أن تكون مواقفه بشأن الرسوم الجمركية حتى الآن بمثابة موقف تفاوضي".
فيما يتعلق بالصين، تعتقد "ستون إكس" أن العملاق الآسيوي "على المسار الصحيح لتحقيق هدفه في نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5%، بدعم كبير من الجهود التحفيزية النقدية والمالية".
الذهب والديون
كتبت أوكونيل وسكوت-جراي أن الذهب من المحتمل أن "يستمر في الاستفادة من المخاطر الجيوسياسية المستمرة والمتغيرة؛ ليس فقط التوترات الدولية، ولكن أيضًا عدم اليقين بشأن سياسات الحكومات الجديدة في جميع أنحاء العالم".
وأشارتا إلى أن "بعض الحكومات قد تكون هشة"، مضيفتين: "لم تختفِ الضغوط المصرفية بعد والمخاطر التضخمية أيضًا تبرز السياسات المحتملة للبنك المركزي. بعض هذه الأمور تم تسعيرها بالفعل، بالطبع".
كما أبرزت "ستون إكس" الدور الرئيسي للذهب كوسيلة دفاع ضد الديون، وأشارت إلى أن "مستويات ديون الحكومات تحد من المرونة المالية وهذا يعني أن أي صدمات اقتصادية أو مالية سلبية قد يصعب التعامل معها"، مشيرة إلى أن الدين الوطني مرتفع بشكل غير مريح في العديد من الاقتصادات المتقدمة.
وكتبت الكاتبتان: "يقدر صندوق النقد الدولي أن الدين العام في 2024 قد وصل إلى 100 تريليون دولار أو 93% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ورغم أنه من المتوقع أن ينخفض في بعض الدول، فإن تلك الدول التي من المتوقع أن يرتفع فيها الدين تمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي العالمي". وأضافتا: "المخاطر المتعلقة بالديون تميل إلى الزيادة، وإذا كان من المقرر استقرارها، فسيكون من الضروري تشديد السياسة المالية. إذا كانت الأرصدة المالية ستتحسن، فسيحتاج الإنفاق الحكومي إلى التوازن مع الإيرادات الضريبية، مما يجعل الأمر صعبًا".
وأضافتا: "كما أن المستوى المرتفع للديون الأمريكية سيعوق التزامات ترامب بخفض الضرائب، بينما ستؤدي بعض سياساته إلى زيادة مستويات الديون الأمريكية".
توقعات الذهب السعرية
وفيما يتعلق بالذهب، قالت أوكونيل وسكوت-جراي: "إن ارتفاع مستويات الدين يعزز من حيازة الذهب في القطاع الرسمي كوسيلة لتخفيف المخاطر". وأضافتا: "يعد الدين الوطني المرتفع كمسبب محتمَل لعدم الاستقرار، على الأقل فيما يتعلق بالقدرة على المناورة المالية".
بعد أن أنهى الذهب عام 2024 عند 2,609 دولار للأونصة، تتوقع "ستون إكس" أن يصل متوسط سعر الذهب في هذا العام إلى 2,950 دولارًا للأونصة – من المحتمل أن يتجاوز حاجز 3,000 دولار في عدة مناسبات – قبل أن ينخفض إلى 2,780 دولارًا بنهاية العام، مما يعني زيادة سنوية بنسبة 6.6%.

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