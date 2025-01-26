أردنيون مدعوون للامتحان التنافسي والتعيين (أسماء)

أردنيون مدعوون للامتحان التنافسي والتعيين (أسماء)
التاريخ
1/26/2025 12:16:11 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
دعت دوائر حكومية اشخاص لغايات استكمال اجراءات التعيين وحضور الامتحان التنافسي الالكتروني .
وحددت التفاصيل والمواعيد والاسماء وفقا لكل اعلان مرفق تاليا عبر موقعنا :
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