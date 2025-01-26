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الأمن ينعى الوكيل المراشدة.. ويشيعه إلى مثواه الأخير

1/26/2025 12:16:07 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نعى مدير الأمن العام وجميع منتسبي المديرية الوكيل أول محمود محمد مراشدة
ويوم أمس شارك نائب مدير إدارة مراكز الاصلاح والتأهيل العميد ياسر العساسفة، بتشييع جثمان الوكيل أول محمود محمد مراشدة من مرتب إدارة مراكز الاصلاح والتأهيل، الى مقبرة بلدة ناطفة في محافظة إربد.
ونقل العميد العساسفة، أحّر مشاعر العزاء والمواساة باسم مدير الأمن العام وجميع منتسبي مديرية الأمن العام لذوي الفقيد، سائلاً الله العلي أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.
وشارك في تشييع الجثمان نائب مدير شرطة محافظة إربد العقيد أنور الحديدي، ومساعد مدير إدارة مراكز الاصلاح والتأهيل العقيد موفق السنيد، وعدد من مرتبات مديرية الأمن العام بكافة تشكيلاتها.


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