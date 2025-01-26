الأمن ينعى الوكيل المراشدة.. ويشيعه إلى مثواه الأخير

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
نعى مدير الأمن العام وجميع منتسبي المديرية الوكيل أول محمود محمد مراشدة
ويوم أمس شارك نائب مدير إدارة مراكز الاصلاح والتأهيل العميد ياسر العساسفة، بتشييع جثمان الوكيل أول محمود محمد مراشدة من مرتب إدارة مراكز الاصلاح والتأهيل، الى مقبرة بلدة ناطفة في محافظة إربد.
ونقل العميد العساسفة، أحّر مشاعر العزاء والمواساة باسم مدير الأمن العام وجميع منتسبي مديرية الأمن العام لذوي الفقيد، سائلاً الله العلي أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.
وشارك في تشييع الجثمان نائب مدير شرطة محافظة إربد العقيد أنور الحديدي، ومساعد مدير إدارة مراكز الاصلاح والتأهيل العقيد موفق السنيد، وعدد من مرتبات مديرية الأمن العام بكافة تشكيلاتها.
MENAFN26012025000208011052ID1109129355
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.