بحضور دولي.. انطلاق فعاليات مؤتمر العدالة التصالحية اليوم

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

تنطلق‭ ‬اليوم‭ ‬فعاليات‭ ‬مؤتمر‭ ‬‮«‬تعزيز‭ ‬العدالة‭ ‬الجنائية‭ ‬التصالحية‭ -‬نظرة‭ ‬على‭ ‬تطور‭ ‬أنماط‭ ‬إدارة‭ ‬العدالة‭ ‬الجنائية‮»‬،‭ ‬الذي‭ ‬تنظمه‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية،‭ ‬وجامعة‭ ‬نايف‭ ‬العربية‭ ‬للعلوم‭ ‬الأمنية،‭ ‬ومعهد‭ ‬الدراسات‭ ‬القضائية‭ ‬والقانونية،‭ ‬وبمشاركة‭ ‬مكتب‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬المعني‭ ‬بالمخدرات‭ ‬والجريمة‭.‬

ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تشهد‭ ‬فعاليات‭ ‬المؤتمر‭ ‬عقد‭ ‬4‭ ‬جلسات‭ ‬تستهل‭ ‬أولى‭ ‬الجلسات‭ ‬بمفهوم‭ ‬العدالة‭ ‬التصالحية،‭ ‬وتستعرض‭ ‬تعدد‭ ‬أنماط‭ ‬العدالة‭ ‬الجنائية‭ ‬في‭ ‬ضوء‭ ‬تطور‭ ‬سياسات‭ ‬وأهداف‭ ‬وإشكاليات‭ ‬العدالة‭ ‬الجنائية‭ ‬وموقف‭ ‬الوساطة‭ ‬الجنائية‭ ‬والتدابير‭ ‬والعقوبات‭ ‬غير‭ ‬الاحتجازية‭ ‬من‭ ‬الصور‭ ‬المستحدثة‭ ‬لإدارة‭ ‬العدالة‭ ‬الجنائية‭ ‬حيث‭ ‬يتناول‭ ‬محاور‭ ‬الجلسة‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للقضاء‭ ‬والدكتور‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬فضل‭ ‬البوعينين‭ ‬النائب‭ ‬العام،‭ ‬ومدير‭ ‬المنظمة‭ ‬الدولية‭ ‬للعدالة‭ ‬التصالحية‭ ‬وأستاذ‭ ‬العدالة‭ ‬التصالحية‭ ‬من‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬والمدير‭ ‬الإقليمي‭ ‬لمكتب‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬المعني‭ ‬بالمخدرات‭.‬

فيما‭ ‬تتناول‭ ‬الجلسة‭ ‬الثانية‭ ‬تطور‭ ‬تطبيقات‭ ‬العدالة‭ ‬الجنائية‭ ‬التصالحية‭ ‬وتجربة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وتستعرض‭ ‬ملامح‭ ‬العدالة‭ ‬الجنائية‭ ‬التصالحية‭ ‬في‭ ‬التشريعات‭ ‬والأنظمة‭ ‬الجنائية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬وتعزيز‭ ‬دور‭ ‬جهات‭ ‬إنفاذ‭ ‬التدابير‭ ‬والعقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬وتطبيقات‭ ‬قانون‭ ‬العقوبات‭ ‬والتدابير‭ ‬البديلة،‭ ‬ودور‭ ‬أجهزة‭ ‬الضبط‭ ‬القضائي‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬فرص‭ ‬نجاح‭ ‬الوساطة‭ ‬الجنائية‭.‬

فيما‭ ‬تعقد‭ ‬جلستان‭ ‬غدا،‭ ‬الاولى‭ ‬ستكون‭ ‬عن‭ ‬مستحدثات‭ ‬إدارة‭ ‬العدالة‭ ‬الجنائية‭ ‬في‭ ‬ضوء‭ ‬تطبيق‭ ‬قانون‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬وتستعرض‭ ‬متطلبات‭ ‬التأهيل‭ ‬المجتمعي‭ ‬ودور‭ ‬مؤسسات‭ ‬التدريب‭ ‬القضائي‭ ‬والقانوني‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬فرص‭ ‬نجاح‭ ‬العدالة‭ ‬التصالحية‭ ‬ودور‭ ‬مؤسسات‭ ‬منظمات‭ ‬المجتمعي‭ ‬المدني،‭ ‬فيما‭ ‬تختتم‭ ‬فعاليات‭ ‬المؤتمر‭ ‬باستعراض‭ ‬دور‭ ‬المنظومة‭ ‬القضائية‭ ‬والعدلية‭ ‬وجهات‭ ‬إنفاذ‭ ‬القانون‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬وتطبيق‭ ‬نظم‭ ‬العدالة‭ ‬الجنائية‭ ‬التصالحية‭ ‬وآفاق‭ ‬المستقبل‭ ‬وتعزيز‭ ‬دور‭ ‬جهات‭ ‬التحقيق‭ ‬في‭ ‬تطبيق‭ ‬صور‭ ‬العدالة‭ ‬التصالحية‭.‬

وكانت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬قد‭ ‬أعلنت‭ ‬انه‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬تعزيز‭ ‬الجهود‭ ‬الوطنية‭ ‬والدولية‭ ‬لتطوير‭ ‬نظم‭ ‬العدالة‭ ‬الجنائية،‭ ‬تُنظم‭ ‬المؤتمر‭ ‬الذي‭ ‬يشارك‭ ‬فيه‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬الشخصيات‭ ‬البارزة‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬القضائي‭ ‬والأكاديمي،‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للقضاء‭ ‬رئيس‭ ‬محكمة‭ ‬التمييز،‭ ‬والنائب‭ ‬العام‭ ‬الدكتور‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬فضل‭ ‬البوعينين،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬ممثلين‭ ‬عن‭ ‬مكتب‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬المعني‭ ‬بالمخدرات‭ ‬والجريمة‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬الأكاديميين‭ ‬والخبراء‭ ‬الدوليين‭.‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المؤتمر‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬تحديد‭ ‬مفهوم‭ ‬العدالة‭ ‬الجنائية‭ ‬التصالحية،‭ ‬باستعراض‭ ‬تطورها‭ ‬التاريخي،‭ ‬والوقوف‭ ‬على‭ ‬أسسها‭ ‬القانونية‭ ‬على‭ ‬المستويين‭ ‬الدولي‭ ‬والوطني،‭ ‬مع‭ ‬إبراز‭ ‬أهميتها‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬وتحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة،‭ ‬كما‭ ‬يسعى‭ ‬إلى‭ ‬مناقشة‭ ‬مستحدثات‭ ‬العدالة‭ ‬الجنائية‭ ‬التصالحية‭ ‬وأثرها‭ ‬في‭ ‬تطور‭ ‬السياسة‭ ‬العقابية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬دور‭ ‬المنظومة‭ ‬القضائية‭ ‬والعدلية‭ ‬في‭ ‬ترسيخ‭ ‬هذا‭ ‬النهج‭.‬

ويتناول‭ ‬المؤتمر‭ ‬عدة‭ ‬محاور‭ ‬رئيسية،‭ ‬من‭ ‬بينها‭: ‬مفهوم‭ ‬العدالة‭ ‬الجنائية‭ ‬التصالحية،‭ ‬وتطور‭ ‬تطبيقاتها‭ ‬مع‭ ‬استعراض‭ ‬تجربة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬ومستحدثات‭ ‬إدارة‭ ‬العدالة‭ ‬الجنائية‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬تطبيق‭ ‬قانون‭ ‬العقوبات‭ ‬والتدابير‭ ‬البديلة،‭ ‬ودور‭ ‬المنظومة‭ ‬القضائية‭ ‬وجهات‭ ‬إنفاذ‭ ‬القانون‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬نظم‭ ‬العدالة‭ ‬التصالحية‭. ‬كما‭ ‬سيناقش‭ ‬المؤتمر‭ ‬تحديات‭ ‬وفرص‭ ‬التحسين‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭.‬

يُذكر‭ ‬أن‭ ‬المؤتمر‭ ‬يُمثل‭ ‬فرصة‭ ‬للتواصل‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬بين‭ ‬الخبراء‭ ‬والمختصين‭ ‬حول‭ ‬مختلف‭ ‬أنماط‭ ‬إدارة‭ ‬العدالة‭ ‬الجنائية‭ ‬التصالحية‭ ‬والسعي‭ ‬نحو‭ ‬الأنماط‭ ‬النموذجية‭ ‬في‭ ‬منظومة‭ ‬العدالة‭ ‬الجنائية‭ ‬على‭ ‬المستويين‭ ‬الوطني‭ ‬والدولي‭.‬

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