بحضور دولي.. انطلاق فعاليات مؤتمر العدالة التصالحية اليوم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب إسلام محفوظ:
تنطلق اليوم فعاليات مؤتمر «تعزيز العدالة الجنائية التصالحية -نظرة على تطور أنماط إدارة العدالة الجنائية»، الذي تنظمه النيابة العامة بالتعاون مع وزارة الداخلية، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، ومعهد الدراسات القضائية والقانونية، وبمشاركة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
ومن المقرر أن تشهد فعاليات المؤتمر عقد 4 جلسات تستهل أولى الجلسات بمفهوم العدالة التصالحية، وتستعرض تعدد أنماط العدالة الجنائية في ضوء تطور سياسات وأهداف وإشكاليات العدالة الجنائية وموقف الوساطة الجنائية والتدابير والعقوبات غير الاحتجازية من الصور المستحدثة لإدارة العدالة الجنائية حيث يتناول محاور الجلسة الشيخ خالد بن علي نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء والدكتور علي بن فضل البوعينين النائب العام، ومدير المنظمة الدولية للعدالة التصالحية وأستاذ العدالة التصالحية من المملكة المتحدة والمدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات.
فيما تتناول الجلسة الثانية تطور تطبيقات العدالة الجنائية التصالحية وتجربة مملكة البحرين، وتستعرض ملامح العدالة الجنائية التصالحية في التشريعات والأنظمة الجنائية في البحرين وتعزيز دور جهات إنفاذ التدابير والعقوبات البديلة وتطبيقات قانون العقوبات والتدابير البديلة، ودور أجهزة الضبط القضائي في تعزيز فرص نجاح الوساطة الجنائية.
فيما تعقد جلستان غدا، الاولى ستكون عن مستحدثات إدارة العدالة الجنائية في ضوء تطبيق قانون العقوبات البديلة وتستعرض متطلبات التأهيل المجتمعي ودور مؤسسات التدريب القضائي والقانوني في تعزيز فرص نجاح العدالة التصالحية ودور مؤسسات منظمات المجتمعي المدني، فيما تختتم فعاليات المؤتمر باستعراض دور المنظومة القضائية والعدلية وجهات إنفاذ القانون في تعزيز وتطبيق نظم العدالة الجنائية التصالحية وآفاق المستقبل وتعزيز دور جهات التحقيق في تطبيق صور العدالة التصالحية.
وكانت النيابة العامة قد أعلنت انه في إطار تعزيز الجهود الوطنية والدولية لتطوير نظم العدالة الجنائية، تُنظم المؤتمر الذي يشارك فيه نخبة من الشخصيات البارزة في المجال القضائي والأكاديمي، من بينهم الشيخ خالد بن علي آل خليفة، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز، والنائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين، إلى جانب ممثلين عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وعدد من الأكاديميين والخبراء الدوليين.
وأشارت إلى أن المؤتمر يهدف إلى تحديد مفهوم العدالة الجنائية التصالحية، باستعراض تطورها التاريخي، والوقوف على أسسها القانونية على المستويين الدولي والوطني، مع إبراز أهميتها في تعزيز حقوق الإنسان وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما يسعى إلى مناقشة مستحدثات العدالة الجنائية التصالحية وأثرها في تطور السياسة العقابية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على دور المنظومة القضائية والعدلية في ترسيخ هذا النهج.
ويتناول المؤتمر عدة محاور رئيسية، من بينها: مفهوم العدالة الجنائية التصالحية، وتطور تطبيقاتها مع استعراض تجربة مملكة البحرين، ومستحدثات إدارة العدالة الجنائية في ظل تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة، ودور المنظومة القضائية وجهات إنفاذ القانون في تعزيز نظم العدالة التصالحية. كما سيناقش المؤتمر تحديات وفرص التحسين في هذا المجال.
يُذكر أن المؤتمر يُمثل فرصة للتواصل وتبادل الخبرات بين الخبراء والمختصين حول مختلف أنماط إدارة العدالة الجنائية التصالحية والسعي نحو الأنماط النموذجية في منظومة العدالة الجنائية على المستويين الوطني والدولي.
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