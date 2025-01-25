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أكثر من 9.33 ملايين مسافر يعبرون المطار في 2024 230% زيادة عدد مسافري سنغافورة في ديسمبر

1/25/2025 7:20:19 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتبت‭: ‬أمل‭ ‬الحامد

شهد‭ ‬عدد‭ ‬إجمالي‭ ‬عدد‭ ‬المسافرين‭ ‬عبر‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ (‬2024‭) ‬ارتفاعاً‭ ‬بنسبة‭ ‬7‭.‬21‭% ‬مقارنة‭ ‬بعام‭ ‬2023،‭ ‬حيث‭ ‬بلغ‭ ‬عدد‭ ‬المسافرين‭ ‬قرابة‭ ‬9‭.‬33‭ ‬ملايين‭ ‬مسافر‭ (‬9‭ ‬ملايين‭ ‬و332‭ ‬ألفاً‭ ‬و181‭ ‬مسافرا‭) ‬في‭ ‬عام‭ ‬2024،‭ ‬بزيادة‭ ‬627‭.‬22‭ ‬ألف‭ ‬مسافر،‭ ‬قياساً‭ ‬بنحو‭ ‬8.7‭ ‬ملايين‭ ‬مسافر‭ (‬8‭ ‬ملايين‭ ‬و704‭ ‬آلاف‭ ‬و961‭ ‬مسافرا‭) ‬في‭ ‬ديسمبر‭ ‬2023‭.‬

وكان‭ ‬عدد‭ ‬المسافرين‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬بلغ‭ ‬6‭.‬9‭ ‬ملايين‭ ‬مسافر‭ ‬بزيادة‭ ‬تقدر‭ ‬بنسبة‭ ‬127‭.‬5‭% ‬عن‭ ‬عام‭ ‬2021،‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬عدد‭ ‬المسافرين‭ ‬ثلاثة‭ ‬ملايين‭ ‬ومنخفضًا‭ ‬بنسبة‭ ‬29‭% ‬فقط‭ ‬عن‭ ‬معدلات‭ ‬ما‭ ‬قبل‭ ‬جائحة‭ ‬كورونا‭ ‬في‭ ‬2019‭ ‬التي‭ ‬وصل‭ ‬فيها‭ ‬عدد‭ ‬المسافرين‭ ‬إلى‭ ‬9‭.‬6‭ ‬ملايين‭ ‬مسافر،‭ ‬وذلك‭ ‬بحسب‭ ‬بيان‭ ‬رسمي‭.‬

وأظهرت‭ ‬أحدث‭ ‬إحصائيات‭ ‬حركة‭ ‬الركاب‭ ‬والطائرات‭ ‬والشحن‭ ‬الجوي‭ ‬لشهر‭ ‬ديسمبر‭ ‬الماضي‭ ‬نشرتها‭ ‬وزارة‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات‭ ‬أن‭ ‬مجموع‭ ‬حركة‭ ‬المسافرين‭ (‬القادمون‭ ‬والمغادرون‭) ‬في‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬بلغ‭ ‬772 , 770‭ ‬مسافرًا‭ ‬مسجلا‭ ‬تراجعاً‭ ‬بنسبة‭ ‬5‭.‬89‭%‬،‭ ‬قياسًا‭ ‬بـ821 , 141‭ ‬مسافراً‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2023‭. ‬

وعن‭ ‬الجهات‭ ‬الأكثر‭ ‬زيادة‭ ‬بعدد‭ ‬المسافرين‭ ‬لشهر‭ ‬ديسمبر‭ ‬2024‭ ‬مقارنة‭ ‬بالفترة‭ ‬المماثلة‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2023،‭ ‬تبين‭ ‬أنها‭ ‬5‭ ‬جهات،‭ ‬وهي‭: ‬باكستان‭ (‬إسلام‭ ‬آباد‭) ‬بـ12 , 454‭ ‬مسافراً‭ ‬بنسبة‭ ‬زيادة‭ ‬31‭%‬،‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ (‬المدينة‭ ‬المنورة‭) ‬بـ10 , 615‭ ‬مسافراً‭ ‬بنسبة‭ ‬زيادة‭ ‬37‭%‬،‭ ‬سنغافورة‭ (‬سنغافورة‭) ‬بـ10 , 515‭ ‬مسافراً‭ ‬بنسبة‭ ‬زيادة‭ ‬230‭%‬،‭ ‬قطر‭ (‬الدوحة‭) ‬بـ45 , 902‭ ‬مسافر‭ ‬بنسبة‭ ‬زيادة‭ ‬18‭%‬،‭ ‬والهند‭ (‬بنغالورو‭) ‬بـ9 , 887‭ ‬مسافراً‭ ‬بنسبة‭ ‬زيادة‭ ‬36‭%.‬

وبلغ‭ ‬مجموع‭ ‬حركة‭ ‬الطائرات‭ ‬في‭ ‬ديسمبر‭ ‬الماضي‭ ‬8 , 538‭ ‬طائرة‭ ‬مسجلة‭ ‬تراجعاً‭ ‬بنسبة‭ ‬2‭.‬63‭%‬،‭ ‬قياساً‭ ‬بـ8 , 769‭ ‬طائرة‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬المماثلة‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2023‭. ‬وبلغ‭ ‬عدد‭ ‬الطائرات‭ ‬القادمة‭ ‬4 , 271‭ ‬طائرة،‭ ‬و4 , 267‭ ‬طائرة‭ ‬مغادرة‭. ‬كما‭ ‬بلغ‭ ‬عدد‭ ‬الطائرات‭ ‬العابرة‭ ‬في‭ ‬ديسمبر‭ ‬45 , 201‭ ‬طائرة،‭ ‬بزيادة‭ ‬بنسبة‭ ‬14‭.‬12‭ %‬،‭ ‬قياساً‭ ‬بـ39 , 608‭ ‬طائرات‭ ‬عابرة‭ ‬في‭ ‬ديسمبر‭ ‬2023‭.‬

وعلى‭ ‬صعيد‭ ‬متصل،‭ ‬بلغ‭ ‬مجموع‭ ‬واردات‭ ‬وصادرات‭ ‬الشحن‭ ‬والبريد‭ ‬الجوي‭ (‬طن‭)‬،‭ ‬والشحن‭ ‬العابر‭ ‬في‭ ‬ديسمبر‭ ‬الماضي‭ ‬34 , 218‭ ‬طنا،‭ ‬بزيادة‭ ‬بنسبة‭ ‬7‭.‬1‭%‬،‭ ‬مقابل‭ ‬31 , 940‭ ‬طنا‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬المماثلة‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2023‭.‬

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