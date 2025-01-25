أكثر من 9.33 ملايين مسافر يعبرون المطار في 2024 230% زيادة عدد مسافري سنغافورة في ديسمبر

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتبت: أمل الحامد
شهد عدد إجمالي عدد المسافرين عبر مطار البحرين الدولي في العام الماضي (2024) ارتفاعاً بنسبة 7.21% مقارنة بعام 2023، حيث بلغ عدد المسافرين قرابة 9.33 ملايين مسافر (9 ملايين و332 ألفاً و181 مسافرا) في عام 2024، بزيادة 627.22 ألف مسافر، قياساً بنحو 8.7 ملايين مسافر (8 ملايين و704 آلاف و961 مسافرا) في ديسمبر 2023.
وكان عدد المسافرين في عام 2022 بلغ 6.9 ملايين مسافر بزيادة تقدر بنسبة 127.5% عن عام 2021، حيث كان عدد المسافرين ثلاثة ملايين ومنخفضًا بنسبة 29% فقط عن معدلات ما قبل جائحة كورونا في 2019 التي وصل فيها عدد المسافرين إلى 9.6 ملايين مسافر، وذلك بحسب بيان رسمي.
وأظهرت أحدث إحصائيات حركة الركاب والطائرات والشحن الجوي لشهر ديسمبر الماضي نشرتها وزارة المواصلات والاتصالات أن مجموع حركة المسافرين (القادمون والمغادرون) في الشهر الماضي بلغ 772 , 770 مسافرًا مسجلا تراجعاً بنسبة 5.89%، قياسًا بـ821 , 141 مسافراً في عام 2023.
وعن الجهات الأكثر زيادة بعدد المسافرين لشهر ديسمبر 2024 مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2023، تبين أنها 5 جهات، وهي: باكستان (إسلام آباد) بـ12 , 454 مسافراً بنسبة زيادة 31%، المملكة العربية السعودية (المدينة المنورة) بـ10 , 615 مسافراً بنسبة زيادة 37%، سنغافورة (سنغافورة) بـ10 , 515 مسافراً بنسبة زيادة 230%، قطر (الدوحة) بـ45 , 902 مسافر بنسبة زيادة 18%، والهند (بنغالورو) بـ9 , 887 مسافراً بنسبة زيادة 36%.
وبلغ مجموع حركة الطائرات في ديسمبر الماضي 8 , 538 طائرة مسجلة تراجعاً بنسبة 2.63%، قياساً بـ8 , 769 طائرة في الفترة المماثلة من عام 2023. وبلغ عدد الطائرات القادمة 4 , 271 طائرة، و4 , 267 طائرة مغادرة. كما بلغ عدد الطائرات العابرة في ديسمبر 45 , 201 طائرة، بزيادة بنسبة 14.12 %، قياساً بـ39 , 608 طائرات عابرة في ديسمبر 2023.
وعلى صعيد متصل، بلغ مجموع واردات وصادرات الشحن والبريد الجوي (طن)، والشحن العابر في ديسمبر الماضي 34 , 218 طنا، بزيادة بنسبة 7.1%، مقابل 31 , 940 طنا في الفترة المماثلة من عام 2023.
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