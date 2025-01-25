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الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص: تعزيز الجهود الاستباقية للتصدي لهذه الجريمة

1/25/2025 7:20:18 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد‭ ‬نبراس‭ ‬طالب‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لهيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬مكافحة‭ ‬الاتجار‭ ‬بالأشخاص‭ ‬أهمية‭ ‬الجهود‭ ‬التي‭ ‬تبذلها‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬المعنية‭ ‬في‭ ‬مكافحة‭ ‬الاتجار‭ ‬بالأشخاص،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬التوعوي‭ ‬الفاعل‭ ‬والشراكة‭ ‬المثمرة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الجهود‭ ‬الاستباقية‭ ‬للتصدي‭ ‬لهذه‭ ‬الجريمة،‭ ‬بما‭ ‬يرسخ‭ ‬مكانة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الريادية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬الاعتيادي‭ ‬للجنة‭ ‬الوطنية‭ ‬لمكافحة‭ ‬الاتجار‭ ‬بالأشخاص،‭ ‬الذي‭ ‬تناول‭ ‬أوجه‭ ‬التنسيق‭ ‬والتعاون‭ ‬بين‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬المختصة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مجالات‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬والمنظمات‭ ‬الدولية‭. ‬كما‭ ‬استعرض‭ ‬الاجتماع‭ ‬أبرز‭ ‬جهود‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وسبل‭ ‬تطويرها،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬زيارة‭ ‬ممثل‭ ‬المكتب‭ ‬المعني‭ ‬بمراقبة‭ ‬ومكافحة‭ ‬الاتجار‭ ‬بالأشخاص‭ ‬بوزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكية،‭ ‬وزيارة‭ ‬وفد‭ ‬المفوضية‭ ‬العالمية‭ ‬المعنية‭ ‬بمكافحة‭ ‬الاتجار‭ ‬بالأشخاص‭.‬

وتطرق‭ ‬الاجتماع‭ ‬إلى‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الموضوعات‭ ‬المدرجة‭ ‬على‭ ‬جدول‭ ‬الأعمال،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬استعراض‭ ‬النسخة‭ ‬الأولية‭ ‬لمشروع‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الوطنية‭ ‬لمكافحة‭ ‬الاتجار‭ ‬بالأشخاص،‭ ‬والتي‭ ‬رُوعي‭ ‬في‭ ‬وضعها‭ ‬الأطر‭ ‬التشريعية‭ ‬والاستراتيجيات‭ ‬الوطنية‭ ‬ذات‭ ‬الصلة،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬توصيات‭ ‬المنظمات‭ ‬الأممية‭ ‬والدولية‭ ‬والمنتدى‭ ‬الحكومي‭ ‬لمكافحة‭ ‬الاتجار‭ ‬بالأشخاص‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭. ‬كما‭ ‬ناقشت‭ ‬اللجنة‭ ‬المبادرات‭ ‬التوعوية‭ ‬لتعزيز‭ ‬وعي‭ ‬أطراف‭ ‬علاقة‭ ‬العمل‭ ‬بحقوقهم‭ ‬والتزاماتهم،‭ ‬واستعرضت‭ ‬أحدث‭ ‬المبادرات‭ ‬والتوصيات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بهذا‭ ‬المجال‭. ‬وأكدت‭ ‬اللجنة‭ ‬استمرار‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬وتعزيز‭ ‬الإجراءات‭ ‬والأدوات‭ ‬للكشف‭ ‬المبكر‭ ‬عن‭ ‬مؤشرات‭ ‬الاتجار‭ ‬بالأشخاص،‭ ‬وحماية‭ ‬حقوق‭ ‬الضحايا‭ ‬والضحايا‭ ‬المحتملين،‭ ‬وضمان‭ ‬حقوق‭ ‬جميع‭ ‬أطراف‭ ‬العمل،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الأجر‭.‬

وشددت‭ ‬اللجنة‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬مكافحة‭ ‬الممارسات‭ ‬غير‭ ‬القانونية‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الريادي‭ ‬إقليميًا‭ ‬ودوليًا‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬مكافحة‭ ‬الاتجار‭ ‬بالأشخاص،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تنفيذ‭ ‬المهام‭ ‬الموكلة‭ ‬إليها‭ ‬بموجب‭ ‬القانون‭. ‬

كلمات دالة

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