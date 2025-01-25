الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص: تعزيز الجهود الاستباقية للتصدي لهذه الجريمة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أكد نبراس طالب الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس لجنة مكافحة الاتجار بالأشخاص أهمية الجهود التي تبذلها الجهات الحكومية المعنية في مكافحة الاتجار بالأشخاص، مشيرًا إلى الدور التوعوي الفاعل والشراكة المثمرة في تعزيز الجهود الاستباقية للتصدي لهذه الجريمة، بما يرسخ مكانة مملكة البحرين الريادية في هذا المجال.
جاء ذلك خلال الاجتماع الاعتيادي للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، الذي تناول أوجه التنسيق والتعاون بين الجهات الحكومية المختصة، بالإضافة إلى مجالات التعاون مع القطاع الخاص والمنظمات الدولية. كما استعرض الاجتماع أبرز جهود مملكة البحرين وسبل تطويرها، من بينها زيارة ممثل المكتب المعني بمراقبة ومكافحة الاتجار بالأشخاص بوزارة الخارجية الأمريكية، وزيارة وفد المفوضية العالمية المعنية بمكافحة الاتجار بالأشخاص.
وتطرق الاجتماع إلى عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، حيث تم استعراض النسخة الأولية لمشروع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، والتي رُوعي في وضعها الأطر التشريعية والاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة، إضافة إلى توصيات المنظمات الأممية والدولية والمنتدى الحكومي لمكافحة الاتجار بالأشخاص في منطقة الشرق الأوسط. كما ناقشت اللجنة المبادرات التوعوية لتعزيز وعي أطراف علاقة العمل بحقوقهم والتزاماتهم، واستعرضت أحدث المبادرات والتوصيات المتعلقة بهذا المجال. وأكدت اللجنة استمرار العمل على تطوير وتعزيز الإجراءات والأدوات للكشف المبكر عن مؤشرات الاتجار بالأشخاص، وحماية حقوق الضحايا والضحايا المحتملين، وضمان حقوق جميع أطراف العمل، بما في ذلك الأجر.
وشددت اللجنة على أهمية مكافحة الممارسات غير القانونية في سوق العمل، للحفاظ على موقع مملكة البحرين الريادي إقليميًا ودوليًا في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، من خلال تنفيذ المهام الموكلة إليها بموجب القانون.
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