بريف تعلن المرشحين لجائزة أفضل مقاتل في BRAVE CF لعام 2024

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٢٦ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
أعلنت منظمة بريف البحرينية BRAVE COMBAT FEDERATION أسماء المقاتلين المرشحين لنيل جائزة أفضل مقاتل في بطولة BRAVE CF لعام 2024.
ويتسابق لنيل جائزة أفضل مقاتل لعام 2024 أربعة مقاتلين، وهم: إركو جون، وبافيل دايلدكو، ونيكولاس هويندي، وإليعازر كوبانزا .
وكان المقاتل إركو جون قد حقق انتصارين كبيرين في عام 2024، عندما فاز على المقاتل الجزائري محمد سعيد معلم في بطولة BRAVE CF 81، فيما نجح في حصد اللقب العالمي في وزن الثقيل الخفيف في بطولة BRAVE CF 88 التي أقيمت بسلوفينيا.
في المقاتل، صنع المقاتل بافيل دايلدكو التاريخ عندما أصبح أول بطل للوزن الثقيل في BRAVE CF في بطولة BRAVE CF 88 في سلوفينيا، وقد جاء فوز المقاتل بافيل بهذا اللقب، بعد أن حقق فوز مستحق على حساب المقاتل فالدرين استيريفي في بطولة BRAVE CF 81، ليتأهل للمنافسة على اللقب في بطولة BRAVE CF 88 ، حيث تمكن في هذه النسخة من البطولة من الانتصار على المقاتل باتريك دوبيلا والتتويج باللقب العالمي.
وعلى الناحية الأخرى، يدخل اسم المقاتل نيكولاس هويندي المتوّج حديثا باللقب العالمي في وزن البانتام، ضمن قائمة المرشحين لجائزة أفضل مقاتل لعام 2024. فقد نجح المقاتل هويندي من نيل اللقب بعد أن وضع حدا لانتصارات البطل السابق نكوسي نديبيلي، وذلك في الانتصار عليه في النزال الذي جمع بينهما في بطولة BRAVE CF 91 التي أقيمت ضمن أسبوع بريف الدولي للقتال الذي احتضنته مملكة البحرين «البحرين 2024» في ديسمبر الماضي، ليتوج نفسه بطلا للعالم في هذا الوزن.
وكان المقاتل هويندي قد تمكن من تقديم عرض مثير بفوزه في النزال الذي جمعه بالمقاتل خورشيد نزاروف في بطولة BRAVE CF 82 التي أقيمت بجمهورية موريشيوس.
ويعتبر المقاتل إليعازر كوبانزا الذي لم يحقق أي لقب عالمي حتى المرشح الوحيد في القائمة المرشحة لنيل جائزة أفضل مقاتل لعام 2024، وذلك نظرا لما قدمه المقاتل كوبانزا من مستويات فنية عالية في النزاليين اللذين خاضهما الأول عندما التقى بالمقاتل سلامات أوروزاكونوف في بطولة BRAVE CF 85 ونجح في تحقيق انتصار مثير، والثاني عندما التقى بالمقاتل زاجيد جيدروف في BRAVE CF 91 في البحرين، وتمكن من الفوز عن جدارة واستحقاق، ليدخل بذلك ضمن المرشحين لنيل هذه الجائزة.
MENAFN25012025000055011008ID1109129067
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.