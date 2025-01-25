بريف تعلن المرشحين لجائزة أفضل مقاتل في BRAVE CF لعام 2024

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٦ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

أعلنت‭ ‬منظمة‭ ‬بريف‭ ‬البحرينية‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ COMBAT ‭ ‬ FEDERATION ‭ ‬أسماء‭ ‬المقاتلين‭ ‬المرشحين‭ ‬لنيل‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬مقاتل‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬لعام‭ ‬2024‭.‬

ويتسابق‭ ‬لنيل‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬مقاتل‭ ‬لعام‭ ‬2024‭ ‬أربعة‭ ‬مقاتلين،‭ ‬وهم‭: ‬إركو‭ ‬جون،‭ ‬وبافيل‭ ‬دايلدكو،‭ ‬ونيكولاس‭ ‬هويندي،‭ ‬وإليعازر‭ ‬كوبانزا‭ .‬

وكان‭ ‬المقاتل‭ ‬إركو‭ ‬جون‭ ‬قد‭ ‬حقق‭ ‬انتصارين‭ ‬كبيرين‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2024،‭ ‬عندما‭ ‬فاز‭ ‬على‭ ‬المقاتل‭ ‬الجزائري‭ ‬محمد‭ ‬سعيد‭ ‬معلم‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬81،‭ ‬فيما‭ ‬نجح‭ ‬في‭ ‬حصد‭ ‬اللقب‭ ‬العالمي‭ ‬في‭ ‬وزن‭ ‬الثقيل‭ ‬الخفيف‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬88‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬بسلوفينيا‭.‬

في‭ ‬المقاتل،‭ ‬صنع‭ ‬المقاتل‭ ‬بافيل‭ ‬دايلدكو‭ ‬التاريخ‭ ‬عندما‭ ‬أصبح‭ ‬أول‭ ‬بطل‭ ‬للوزن‭ ‬الثقيل‭ ‬في‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬88‭ ‬في‭ ‬سلوفينيا،‭ ‬وقد‭ ‬جاء‭ ‬فوز‭ ‬المقاتل‭ ‬بافيل‭ ‬بهذا‭ ‬اللقب،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬حقق‭ ‬فوز‭ ‬مستحق‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬المقاتل‭ ‬فالدرين‭ ‬استيريفي‭ ‬في‭ ‬بطولة BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬81،‭ ‬ليتأهل‭ ‬للمنافسة‭ ‬على‭ ‬اللقب‭ ‬في‭ ‬بطولة BRAVE ‭ ‬ CF 88‭ ‬،‭ ‬حيث‭ ‬تمكن‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬النسخة‭ ‬من‭ ‬البطولة‭ ‬من‭ ‬الانتصار‭ ‬على‭ ‬المقاتل‭ ‬باتريك‭ ‬دوبيلا‭ ‬والتتويج‭ ‬باللقب‭ ‬العالمي‭.‬

وعلى‭ ‬الناحية‭ ‬الأخرى،‭ ‬يدخل‭ ‬اسم‭ ‬المقاتل‭ ‬نيكولاس‭ ‬هويندي‭ ‬المتوّج‭ ‬حديثا‭ ‬باللقب‭ ‬العالمي‭ ‬في‭ ‬وزن‭ ‬البانتام،‭ ‬ضمن‭ ‬قائمة‭ ‬المرشحين‭ ‬لجائزة‭ ‬أفضل‭ ‬مقاتل‭ ‬لعام‭ ‬2024‭. ‬فقد‭ ‬نجح‭ ‬المقاتل‭ ‬هويندي‭ ‬من‭ ‬نيل‭ ‬اللقب‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬وضع‭ ‬حدا‭ ‬لانتصارات‭ ‬البطل‭ ‬السابق‭ ‬نكوسي‭ ‬نديبيلي،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬الانتصار‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬النزال‭ ‬الذي‭ ‬جمع‭ ‬بينهما‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬91‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬ضمن‭ ‬أسبوع‭ ‬بريف‭ ‬الدولي‭ ‬للقتال‭ ‬الذي‭ ‬احتضنته‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬‮«‬البحرين‭ ‬2024‮»‬‭ ‬في‭ ‬ديسمبر‭ ‬الماضي،‭ ‬ليتوج‭ ‬نفسه‭ ‬بطلا‭ ‬للعالم‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الوزن‭.‬

وكان‭ ‬المقاتل‭ ‬هويندي‭ ‬قد‭ ‬تمكن‭ ‬من‭ ‬تقديم‭ ‬عرض‭ ‬مثير‭ ‬بفوزه‭ ‬في‭ ‬النزال‭ ‬الذي‭ ‬جمعه‭ ‬بالمقاتل‭ ‬خورشيد‭ ‬نزاروف‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬82‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬بجمهورية‭ ‬موريشيوس‭.‬

ويعتبر‭ ‬المقاتل‭ ‬إليعازر‭ ‬كوبانزا‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يحقق‭ ‬أي‭ ‬لقب‭ ‬عالمي‭ ‬حتى‭ ‬المرشح‭ ‬الوحيد‭ ‬في‭ ‬القائمة‭ ‬المرشحة‭ ‬لنيل‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬مقاتل‭ ‬لعام‭ ‬2024،‭ ‬وذلك‭ ‬نظرا‭ ‬لما‭ ‬قدمه‭ ‬المقاتل‭ ‬كوبانزا‭ ‬من‭ ‬مستويات‭ ‬فنية‭ ‬عالية‭ ‬في‭ ‬النزاليين‭ ‬اللذين‭ ‬خاضهما‭ ‬الأول‭ ‬عندما‭ ‬التقى‭ ‬بالمقاتل‭ ‬سلامات‭ ‬أوروزاكونوف‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬85‭ ‬ونجح‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬انتصار‭ ‬مثير،‭ ‬والثاني‭ ‬عندما‭ ‬التقى‭ ‬بالمقاتل‭ ‬زاجيد‭ ‬جيدروف‭ ‬في‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬91‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬وتمكن‭ ‬من‭ ‬الفوز‭ ‬عن‭ ‬جدارة‭ ‬واستحقاق،‭ ‬ليدخل‭ ‬بذلك‭ ‬ضمن‭ ‬المرشحين‭ ‬لنيل‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة‭.‬