نادي ألبا يكثف استعداداته لاستضافة المهرجان الرياضي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٢٦ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
أكدت مريم الجسمي، مشرفة نادي ألبا الرياضي، أن النادي أكمل جميع الاستعدادات اللازمة لاستضافة مهرجان ألبا الرياضي في نسخته الثالثة، المقرر إقامته يومي 14 و15 فبراير المقبل. وأشارت إلى أن النادي هيأ جميع مرافقه لتقديم تجربة رياضية استثنائية، وسط إقبال كبير ومتزايد من المشاركين في مختلف الألعاب، مؤكدة أن المهرجان سيشكل محطة رياضية مميزة تجمع بين التنافس والمتعة.
وقالت الجسمي: «نحن في نادي ألبا الرياضي حريصون على تقديم نسخة استثنائية من المهرجان تسهم في تعزيز روح المنافسة، نشر الوعي الرياضي، وتشجيع المواهب المحلية. لقد ركزنا على جاهزية كافة مرافق النادي، بما في ذلك صالة كرة السلة، والمسبح الداخلي، صالة البولينج، صالة الاسكواش، ملعب التنس الأرضي، ملعب البادل، ملعب كرة القدم.
وأضافت: «اللجنة المنظمة عملت على تصميم جدول فعاليات متكامل يلبي تطلعات المشاركين والجماهير، مع الحرص على تنظيم البطولات بمعايير عالية من الاحترافية، وإضافة فعاليات ترفيهية تُضفي طابعًا مميزًا على الحدث. نتمنى أن تكون هذه النسخة نقطة تحول إيجابية تعزز مكانة المهرجان كحدث رياضي بارز».
من جانبه، صرح يونس أبو حمود بأن نادي ألبا الرياضي يعمل كخلية نحل استعدادًا لاستضافة المهرجان، مؤكدًا أن النسختين السابقتين لاقتا استحسانًا واسعًا بفضل التنظيم المتميز والتحكيم الاحترافي. وقال: «في هذه النسخة، نسعى لتحقيق المزيد من النجاحات واستضافة 22 بطولة رياضية متنوعة، مع التركيز على تقديم تجربة رياضية متكاملة تلبي توقعات المشاركين والجماهير».
وأوضح أبو حمود أن جميع الترتيبات التنظيمية قد اكتملت، بما في ذلك الحصول على الموافقات اللازمة، لضمان سير العمل وفق الخطة الموضوعة. وأضاف: «اللجان المنظمة بذلت جهودًا كبيرة لضمان نجاح المهرجان، الذي أصبح منصة رياضية تسهم في إبراز المواهب المحلية وتشجيع الجمهور على المشاركة الفعالة».
ودعا أبو حمود الجمهور الكريم إلى الحضور والمشاركة قائلًا: «نأمل أن تكون هذه النسخة فرصة للجميع للاستمتاع بأجواء رياضية مميزة تجمع بين العشق الرياضي وروح التنافس، لتصنع لحظات استثنائية تظل في الذاكرة».
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