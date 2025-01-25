نادي ألبا يكثف استعداداته لاستضافة المهرجان الرياضي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٦ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

أكدت‭ ‬مريم‭ ‬الجسمي،‭ ‬مشرفة‭ ‬نادي‭ ‬ألبا‭ ‬الرياضي،‭ ‬أن‭ ‬النادي‭ ‬أكمل‭ ‬جميع‭ ‬الاستعدادات‭ ‬اللازمة‭ ‬لاستضافة‭ ‬مهرجان‭ ‬ألبا‭ ‬الرياضي‭ ‬في‭ ‬نسخته‭ ‬الثالثة،‭ ‬المقرر‭ ‬إقامته‭ ‬يومي‭ ‬14‭ ‬و15‭ ‬فبراير‭ ‬المقبل‭. ‬وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬النادي‭ ‬هيأ‭ ‬جميع‭ ‬مرافقه‭ ‬لتقديم‭ ‬تجربة‭ ‬رياضية‭ ‬استثنائية،‭ ‬وسط‭ ‬إقبال‭ ‬كبير‭ ‬ومتزايد‭ ‬من‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الألعاب،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬المهرجان‭ ‬سيشكل‭ ‬محطة‭ ‬رياضية‭ ‬مميزة‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬التنافس‭ ‬والمتعة‭.‬

وقالت‭ ‬الجسمي‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬في‭ ‬نادي‭ ‬ألبا‭ ‬الرياضي‭ ‬حريصون‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬نسخة‭ ‬استثنائية‭ ‬من‭ ‬المهرجان‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬روح‭ ‬المنافسة،‭ ‬نشر‭ ‬الوعي‭ ‬الرياضي،‭ ‬وتشجيع‭ ‬المواهب‭ ‬المحلية‭. ‬لقد‭ ‬ركزنا‭ ‬على‭ ‬جاهزية‭ ‬كافة‭ ‬مرافق‭ ‬النادي،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬صالة‭ ‬كرة‭ ‬السلة،‭ ‬والمسبح‭ ‬الداخلي،‭ ‬صالة‭ ‬البولينج،‭ ‬صالة‭ ‬الاسكواش،‭ ‬ملعب‭ ‬التنس‭ ‬الأرضي،‭ ‬ملعب‭ ‬البادل،‭ ‬ملعب‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭.‬

وأضافت‭: ‬‮«‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬عملت‭ ‬على‭ ‬تصميم‭ ‬جدول‭ ‬فعاليات‭ ‬متكامل‭ ‬يلبي‭ ‬تطلعات‭ ‬المشاركين‭ ‬والجماهير،‭ ‬مع‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬تنظيم‭ ‬البطولات‭ ‬بمعايير‭ ‬عالية‭ ‬من‭ ‬الاحترافية،‭ ‬وإضافة‭ ‬فعاليات‭ ‬ترفيهية‭ ‬تُضفي‭ ‬طابعًا‭ ‬مميزًا‭ ‬على‭ ‬الحدث‭. ‬نتمنى‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬هذه‭ ‬النسخة‭ ‬نقطة‭ ‬تحول‭ ‬إيجابية‭ ‬تعزز‭ ‬مكانة‭ ‬المهرجان‭ ‬كحدث‭ ‬رياضي‭ ‬بارز‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬صرح‭ ‬يونس‭ ‬أبو‭ ‬حمود‭ ‬بأن‭ ‬نادي‭ ‬ألبا‭ ‬الرياضي‭ ‬يعمل‭ ‬كخلية‭ ‬نحل‭ ‬استعدادًا‭ ‬لاستضافة‭ ‬المهرجان،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬النسختين‭ ‬السابقتين‭ ‬لاقتا‭ ‬استحسانًا‭ ‬واسعًا‭ ‬بفضل‭ ‬التنظيم‭ ‬المتميز‭ ‬والتحكيم‭ ‬الاحترافي‭. ‬وقال‭: ‬‮«‬في‭ ‬هذه‭ ‬النسخة،‭ ‬نسعى‭ ‬لتحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬النجاحات‭ ‬واستضافة‭ ‬22‭ ‬بطولة‭ ‬رياضية‭ ‬متنوعة،‭ ‬مع‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬تجربة‭ ‬رياضية‭ ‬متكاملة‭ ‬تلبي‭ ‬توقعات‭ ‬المشاركين‭ ‬والجماهير‮»‬‭.‬

وأوضح‭ ‬أبو‭ ‬حمود‭ ‬أن‭ ‬جميع‭ ‬الترتيبات‭ ‬التنظيمية‭ ‬قد‭ ‬اكتملت،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬الموافقات‭ ‬اللازمة،‭ ‬لضمان‭ ‬سير‭ ‬العمل‭ ‬وفق‭ ‬الخطة‭ ‬الموضوعة‭. ‬وأضاف‭: ‬‮«‬اللجان‭ ‬المنظمة‭ ‬بذلت‭ ‬جهودًا‭ ‬كبيرة‭ ‬لضمان‭ ‬نجاح‭ ‬المهرجان،‭ ‬الذي‭ ‬أصبح‭ ‬منصة‭ ‬رياضية‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬إبراز‭ ‬المواهب‭ ‬المحلية‭ ‬وتشجيع‭ ‬الجمهور‭ ‬على‭ ‬المشاركة‭ ‬الفعالة‮»‬‭.‬

ودعا‭ ‬أبو‭ ‬حمود‭ ‬الجمهور‭ ‬الكريم‭ ‬إلى‭ ‬الحضور‭ ‬والمشاركة‭ ‬قائلًا‭: ‬‮«‬نأمل‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬هذه‭ ‬النسخة‭ ‬فرصة‭ ‬للجميع‭ ‬للاستمتاع‭ ‬بأجواء‭ ‬رياضية‭ ‬مميزة‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬العشق‭ ‬الرياضي‭ ‬وروح‭ ‬التنافس،‭ ‬لتصنع‭ ‬لحظات‭ ‬استثنائية‭ ‬تظل‭ ‬في‭ ‬الذاكرة‮»‬‭.‬