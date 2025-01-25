سباقات الصقور تشهد إثارة وندية في أشواط المحترفين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٢٦ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
شهدت سباقات الصقور للمحترفين أمس السبت منافسات قوية ومثيرة، حيث أقيمت 8 أشواط في ميدان قرية البحرين الدولية لسباقات القدرة، كانت حافلة بالإثارة والندية.
وتأتي هذه المنافسة القوية في السباقات لتؤكد مكانة موسم ناصر بن حمد للصقور والصيد كواحدة من أهم الفعاليات الرياضية والثقافية في المنطقة.
وشهدت الأشواط الثمانية فوز 80 طيرا بواقع 10 في كل شوط بعد أن قدموا عروضا استثنائية، مما يؤكد المستوى العالي للمشاركين في هذا الحدث المهم. وعلى مستوى فئة الفروخ وتحديدا في شوط الشواهين، تمكن الصقار خالد علي النعيمي من كسب هذا الشوط بفارق ضئيل عن منافسيه، فيما حقق بطولة شوط جيرات الشواهين فريق BHR بقيادة الصقار سلمان البلوشي الذي استطاع تحقيق عدد من المراكز المتقدمة في الشوط ذاته.
وأحرز فريق الوادي شوط الحرار فئة الفروخ متفوقا بأجزاء من الثانية عن بقية منافسيه، فيما فاز بسوط جيرات الخلط الصقار أحمد عبدالوهاب الهاجري.
وعلى مستوى فئة القرانيس وفي شوط جيرات الشواهين، تألق فريق BHR مجددا وخطف بطولة هذا الشوط ومراكز أخرى ضمن لائحة العشرة الأوائل، فيما انتصر الفريق ذاته في شوط الحرار أيضا.
وفي شوط جيرات الخلط، حجز الصقار محمد عبدالوهاب الهاجري لنفسه مكانا بتحقيقه المركز الأول في هذا الشوط، فيما شهد شوط الشواهين فوز فريق BHR الذي تألق أيضا في هذا الشوط.
ويعتبر موسم ناصر بن حمد للصقور والصيد الذي يحتفل حاليا بمرور 10 سنوات على انطلاقته أحد أهم الأحداث الرياضية والثقافية في المملكة، وهو يأتي بهدف إحياء الموروث البري ومسابقات الصيد.
وبجانب سباقات الصقور، يشمل موسم ناصر بن حمد للصقور والصيد في نسخته العاشرة فعاليات أخرى، مثل سباقات الهجن للركب البشري، ومدرسة الموروث، ومسابقة تحدي الموروث.
وتستأنف سباقات الصقور الأحد بإقامة مسابقة الصقار الصغير التي تقام بهدف غرس حب هذه الرياضة التراثية والتنافس الشريف في نفوس الناشئة.
وتُعدّ مسابقة الصقار الصغير جزءا من جهود اللجنة البحرينية لرياضات الموروث الشعبي للحفاظ على هذه الرياضة التقليدية وتعليم الأجيال الجديدة أسس سباقات الصقور، وذلك في سبيل الحفاظ على هذا الموروث.
كما يقام الأحد شوط جديد يستحدث للمرة الأولى في موسم ناصر بن حمد للصقور والصيد، وهو شوط مخصص للصقور ذات الإنتاج المحلي، وذلك بهدف تشجيع محبي الصقور والمزارع البحرينية على الاهتمام بالإنتاج المحلي والزج بهذه الصقور في ميادين المنافسة.
MENAFN25012025000055011008ID1109129062