سباقات الصقور تشهد إثارة وندية في أشواط المحترفين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٦ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

شهدت‭ ‬سباقات‭ ‬الصقور‭ ‬للمحترفين‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭ ‬منافسات‭ ‬قوية‭ ‬ومثيرة،‭ ‬حيث‭ ‬أقيمت‭ ‬8‭ ‬أشواط‭ ‬في‭ ‬ميدان‭ ‬قرية‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬لسباقات‭ ‬القدرة،‭ ‬كانت‭ ‬حافلة‭ ‬بالإثارة‭ ‬والندية‭.‬

وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬المنافسة‭ ‬القوية‭ ‬في‭ ‬السباقات‭ ‬لتؤكد‭ ‬مكانة‭ ‬موسم‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬للصقور‭ ‬والصيد‭ ‬كواحدة‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬الفعاليات‭ ‬الرياضية‭ ‬والثقافية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬

وشهدت‭ ‬الأشواط‭ ‬الثمانية‭ ‬فوز‭ ‬80‭ ‬طيرا‭ ‬بواقع‭ ‬10‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬شوط‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬قدموا‭ ‬عروضا‭ ‬استثنائية،‭ ‬مما‭ ‬يؤكد‭ ‬المستوى‭ ‬العالي‭ ‬للمشاركين‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬المهم‭. ‬وعلى‭ ‬مستوى‭ ‬فئة‭ ‬الفروخ‭ ‬وتحديدا‭ ‬في‭ ‬شوط‭ ‬الشواهين،‭ ‬تمكن‭ ‬الصقار‭ ‬خالد‭ ‬علي‭ ‬النعيمي‭ ‬من‭ ‬كسب‭ ‬هذا‭ ‬الشوط‭ ‬بفارق‭ ‬ضئيل‭ ‬عن‭ ‬منافسيه،‭ ‬فيما‭ ‬حقق‭ ‬بطولة‭ ‬شوط‭ ‬جيرات‭ ‬الشواهين‭ ‬فريق‭ ‬ BHR ‭ ‬بقيادة‭ ‬الصقار‭ ‬سلمان‭ ‬البلوشي‭ ‬الذي‭ ‬استطاع‭ ‬تحقيق‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المراكز‭ ‬المتقدمة‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬ذاته‭.‬

وأحرز‭ ‬فريق‭ ‬الوادي‭ ‬شوط‭ ‬الحرار‭ ‬فئة‭ ‬الفروخ‭ ‬متفوقا‭ ‬بأجزاء‭ ‬من‭ ‬الثانية‭ ‬عن‭ ‬بقية‭ ‬منافسيه،‭ ‬فيما‭ ‬فاز‭ ‬بسوط‭ ‬جيرات‭ ‬الخلط‭ ‬الصقار‭ ‬أحمد‭ ‬عبدالوهاب‭ ‬الهاجري‭.‬

وعلى‭ ‬مستوى‭ ‬فئة‭ ‬القرانيس‭ ‬وفي‭ ‬شوط‭ ‬جيرات‭ ‬الشواهين،‭ ‬تألق‭ ‬فريق‭ ‬ BHR ‭ ‬مجددا‭ ‬وخطف‭ ‬بطولة‭ ‬هذا‭ ‬الشوط‭ ‬ومراكز‭ ‬أخرى‭ ‬ضمن‭ ‬لائحة‭ ‬العشرة‭ ‬الأوائل،‭ ‬فيما‭ ‬انتصر‭ ‬الفريق‭ ‬ذاته‭ ‬في‭ ‬شوط‭ ‬الحرار‭ ‬أيضا‭.‬

وفي‭ ‬شوط‭ ‬جيرات‭ ‬الخلط،‭ ‬حجز‭ ‬الصقار‭ ‬محمد‭ ‬عبدالوهاب‭ ‬الهاجري‭ ‬لنفسه‭ ‬مكانا‭ ‬بتحقيقه‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشوط،‭ ‬فيما‭ ‬شهد‭ ‬شوط‭ ‬الشواهين‭ ‬فوز‭ ‬فريق‭ ‬ BHR ‭ ‬الذي‭ ‬تألق‭ ‬أيضا‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشوط‭.‬

ويعتبر‭ ‬موسم‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬للصقور‭ ‬والصيد‭ ‬الذي‭ ‬يحتفل‭ ‬حاليا‭ ‬بمرور‭ ‬10‭ ‬سنوات‭ ‬على‭ ‬انطلاقته‭ ‬أحد‭ ‬أهم‭ ‬الأحداث‭ ‬الرياضية‭ ‬والثقافية‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬وهو‭ ‬يأتي‭ ‬بهدف‭ ‬إحياء‭ ‬الموروث‭ ‬البري‭ ‬ومسابقات‭ ‬الصيد‭.‬

وبجانب‭ ‬سباقات‭ ‬الصقور،‭ ‬يشمل‭ ‬موسم‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬للصقور‭ ‬والصيد‭ ‬في‭ ‬نسخته‭ ‬العاشرة‭ ‬فعاليات‭ ‬أخرى،‭ ‬مثل‭ ‬سباقات‭ ‬الهجن‭ ‬للركب‭ ‬البشري،‭ ‬ومدرسة‭ ‬الموروث،‭ ‬ومسابقة‭ ‬تحدي‭ ‬الموروث‭.‬

وتستأنف‭ ‬سباقات‭ ‬الصقور‭ ‬الأحد‭ ‬بإقامة‭ ‬مسابقة‭ ‬الصقار‭ ‬الصغير‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬بهدف‭ ‬غرس‭ ‬حب‭ ‬هذه‭ ‬الرياضة‭ ‬التراثية‭ ‬والتنافس‭ ‬الشريف‭ ‬في‭ ‬نفوس‭ ‬الناشئة‭.‬

وتُعدّ‭ ‬مسابقة‭ ‬الصقار‭ ‬الصغير‭ ‬جزءا‭ ‬من‭ ‬جهود‭ ‬اللجنة‭ ‬البحرينية‭ ‬لرياضات‭ ‬الموروث‭ ‬الشعبي‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الرياضة‭ ‬التقليدية‭ ‬وتعليم‭ ‬الأجيال‭ ‬الجديدة‭ ‬أسس‭ ‬سباقات‭ ‬الصقور،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الموروث‭.‬

كما‭ ‬يقام‭ ‬الأحد‭ ‬شوط‭ ‬جديد‭ ‬يستحدث‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬موسم‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬للصقور‭ ‬والصيد،‭ ‬وهو‭ ‬شوط‭ ‬مخصص‭ ‬للصقور‭ ‬ذات‭ ‬الإنتاج‭ ‬المحلي،‭ ‬وذلك‭ ‬بهدف‭ ‬تشجيع‭ ‬محبي‭ ‬الصقور‭ ‬والمزارع‭ ‬البحرينية‭ ‬على‭ ‬الاهتمام‭ ‬بالإنتاج‭ ‬المحلي‭ ‬والزج‭ ‬بهذه‭ ‬الصقور‭ ‬في‭ ‬ميادين‭ ‬المنافسة‭.‬