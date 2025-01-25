التربية تكرم طالبا فاز بالمركز الأول على مستوى العالم بالحساب الذهني

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- كرّم والتعليم الدكتور عزمي محافظة، الطالب راكان أحمد سليمان من الملك عبدالله الثاني للتميز/ الزرقاء، الفائز بالمركز الأول على مستوى العالم في مسابقة الحساب الذهني التي أُقيمت في الهند بمشاركة أكثر من 6000 مشارك ومشاركة من أكثر من 30 دولة حول العالم.



كما كرم محافظة، بحسب بيان للوزارة اليوم السبت، الطالبات أرين الرفاعي، وبشرى النمراوي، ومنار المصري، والمعلمة آن الدواغرة رئيسة الفريق من مدرسة علعال الثانوية الشاملة المختلطة التابعة لمديرية تربية قصبة إربد الفائزات بالمستوى الثالث على مستوى الوطن العربي بمسابقة الأسبوع العربي للبرمجة التي نظمتها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم Alecso في تونس.



و كرّم ايضا مديرة مدرسة إيمان بنت زيد، فريال الشخوت، التابعة لمديرية تربية الزرقاء الفائزة بجائزة المدرسة الذهبية في المسابقة.



وأكد الدكتور محافظة اعتزازه بالطلبة المبدعين، مشيدًا بالتميز الذي تشهده العديد من المدارس الأردنية خلال مشاركاتها الدولية.



وشهدت المسابقات، منافسات مع فرق مدرسية من دول عالمية وعربية، تمكن فيها الطلبة الأردنيون من تجاوز مراحل المسابقة، والتأهل وإحراز مراكز متقدمة.