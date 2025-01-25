التربية تكرم طالبا فاز بالمركز الأول على مستوى العالم بالحساب الذهني

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
كرّم وزير التربية
والتعليم الدكتور عزمي محافظة، الطالب راكان أحمد سليمان من مدارس
الملك عبدالله الثاني للتميز/ الزرقاء، الفائز بالمركز الأول على مستوى العالم في مسابقة الحساب الذهني التي أُقيمت في الهند بمشاركة أكثر من 6000 مشارك ومشاركة من أكثر من 30 دولة حول العالم.
كما كرم محافظة، بحسب بيان للوزارة اليوم السبت، الطالبات أرين الرفاعي، وبشرى النمراوي، ومنار المصري، والمعلمة آن الدواغرة رئيسة الفريق من مدرسة علعال الثانوية الشاملة المختلطة التابعة لمديرية تربية قصبة إربد الفائزات بالمستوى الثالث على مستوى الوطن العربي بمسابقة الأسبوع العربي للبرمجة التي نظمتها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم Alecso في تونس.
و كرّم ايضا مديرة مدرسة إيمان بنت زيد، فريال الشخوت، التابعة لمديرية تربية الزرقاء الفائزة بجائزة المدرسة الذهبية في المسابقة.
وأكد الدكتور محافظة اعتزازه بالطلبة المبدعين، مشيدًا بالتميز الذي تشهده العديد من المدارس الأردنية خلال مشاركاتها الدولية.
وشهدت المسابقات، منافسات مع فرق مدرسية من دول عالمية وعربية، تمكن فيها الطلبة الأردنيون من تجاوز مراحل المسابقة، والتأهل وإحراز مراكز متقدمة.
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