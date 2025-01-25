الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة فتى برصاص الاحتلال في مدينة الخليل

الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة فتى برصاص الاحتلال في مدينة الخليل
التاريخ
1/25/2025 7:13:47 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة فتى برصاص الاحتلال في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية.
وكانت قد ذكرت مصادر للجزيرة أن شابا فلسطينيا استشهد برصاص الاحتلال الاسرائيلي في مخيم بلاطة بمدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.
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