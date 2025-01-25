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الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة فتى برصاص الاحتلال في مدينة الخليل

1/25/2025 7:13:47 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة فتى برصاص الاحتلال في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية.

وكانت قد ذكرت مصادر للجزيرة أن شابا فلسطينيا استشهد برصاص الاحتلال الاسرائيلي في مخيم بلاطة بمدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.

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