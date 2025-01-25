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أمين عام وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة تتفقد مشاريع الوزارة في السلط والكرك

1/25/2025 3:13:00 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ضمن جهود وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة لتعزيز البنية التحتية الرقمية في جميع القطاعات وتحسين جودة الخدمات الحكومية قامت أمين عام الوزارة سميرة الزعبي اليوم السبت بجولة ميدانية شملت تفقد موقع المستشفى الافتراضي في السلط ومركز الخدمات الحكومي في محافظة الكرك.
وخلال زيارتها لموقع إنشاء مركز الخدمات الحكومي في الكرك اطلعت الزعبي على سير العمل بالمشروع مؤكدة أهمية الالتزام بالجدول الزمني المحدد لتنفيذه والذي يعد أحد المشاريع التنموية المستقبلية البارزة في المحافظة ومن المقرر أن يبدأ تقديم خدماته للمواطنين في الربع الأول من عام 2025.

كما تفقدت الزعبي موقع المستشفى الافتراضي في السلط واطلعت على سير عمل المشروع الذي يهدف إلى تعزيز البنية التحتية الرقمية للقطاع الصحي، مشددة على دور هذه المشاريع في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتطوير بيئة العمل الحكومية.

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