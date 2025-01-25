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بحث التحديات الاقتصادية التي تواجه القطاع السياحي في لقاء بين رجال الأعمال ولجنة السياحة في مجلس الأعيان

1/25/2025 3:12:56 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- عقدت جمعية رجال الأعمال الأردنيين، اليوم السبت الموافق 25 يناير 2025، لقاءً مع رئيس وأعضاء لجنة السياحة في مجلس الأعيان في مقر الجمعية، بهدف مناقشة التحديات الاقتصادية التي تواجه القطاع السياحي في المملكة، وسبل تجاوزها من خلال تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، بما يساهم في تحقيق انتعاشة حقيقية للقطاع السياحي خلال الفترة المقبلة.
وحضر اللقاء معالي السيد حمدي الطباع، رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين، إلى جانب عدد من أعضاء الجمعية، بالإضافة إلى رئيس لجنة السياحة في مجلس الأعيان سعادة السيد ميشال نزال وأعضاء اللجنة. كما شارك في اللقاء النائب زهير محمد الخشمان بصفته عضوًا في جمعية رجال الأعمال الأردنيين.
ناقش الحاضرون أبرز القضايا التي تواجه القطاع السياحي، بما في ذلك تحسين البنية التحتية والخدمات السياحية، وتطوير وسائل الترويج لجذب المزيد من السياح إلى المملكة. وشدد سعادة ميشال نزال على أهمية دور القطاع الخاص في دعم الجهود الحكومية للنهوض بالسياحة، مؤكدًا أن هذا اللقاء يشكل خطوة هامة نحو تعزيز الشراكة بين الجانبين لتحقيق التنمية المستدامة في هذا المجال الحيوي.
من جانبه، أشار معالي السيد حمدي الطباع إلى ضرورة وضع خطة استراتيجية مشتركة بين القطاعين العام والخاص، تستهدف تجاوز التحديات الراهنة وتعزيز الاستثمار السياحي، مشيدًا بالدور الذي تلعبه لجنة السياحة في مجلس الأعيان في دعم هذا التوجه.
كما أكد النائب زهير محمد الخشمان أهمية القطاع السياحي كركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني، داعيًا إلى العمل على تحسين البيئة الاستثمارية في القطاع، بما يسهم في زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير المزيد من فرص العمل للأردنيين.
وفي ختام اللقاء، اتفق المشاركون على أهمية متابعة التوصيات التي تم طرحها خلال الاجتماع، ودعوا إلى استمرار الحوار والتنسيق بين مختلف الأطراف المعنية لضمان تحقيق النتائج المرجوة.

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