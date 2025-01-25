الاحتلال يحتجز أسيرا محررا ويعتقل أحد أفراد عائلته

الاحتلال يحتجز أسيرا محررا ويعتقل أحد أفراد عائلته
التاريخ
1/25/2025 3:12:56 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
كشفت مصادر للجزيرة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي احتجزت الأسير المحرر أشرف الزغير واعتقلت أحد أفراد عائلته بحي كفر عقب شمالي القدس.
وكانت قد اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزل عائلة الأسير أشرف زغير، في حي كفر عقب شمالي مدينة القدس، بعد ساعات من تحرره بصفقة طوفان الأحرار، وتهددهم بضرورة منع أي مظاهر احتفالية.
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