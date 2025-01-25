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الاحتلال يحتجز أسيرا محررا ويعتقل أحد أفراد عائلته

1/25/2025 3:12:56 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- كشفت مصادر للجزيرة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي احتجزت الأسير المحرر أشرف الزغير واعتقلت أحد أفراد عائلته بحي كفر عقب شمالي القدس.

وكانت قد اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزل عائلة الأسير أشرف زغير، في حي كفر عقب شمالي مدينة القدس، بعد ساعات من تحرره بصفقة طوفان الأحرار، وتهددهم بضرورة منع أي مظاهر احتفالية.

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