الاسير الاردني اللوزي يصل الى غزة
التاريخ
1/25/2025 3:12:56 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
وصل الأسير الأردني ضمن صفقة
تبادل الأسرى ثائر اللوزي ، مساء السبت ، إلى قطاع غزة ضمن عملية إتمام توزيع الأسرى الذين تم تحريرهم اليوم من معتقلات الاحتلال.
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