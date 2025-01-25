عائلات الأسرى الإسرائيليين: يجب إتمام الاتفاق بجميع مراحله

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفادت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين "نطالب بتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار كاملا".



وأضافت "مجتمع كامل حارب من أجل عودة الأسيرات الأربعة ويجب إتمام وإبرام اتفاق وقف إطلاق النار بجميع مراحله حتى عودة آخر أسير .



وبينت "حتى الآن نتنياهو لم يعلن التزامه الكامل بتطبيق التبادل"

