عائلات الأسرى الإسرائيليين: يجب إتمام الاتفاق بجميع مراحله

عائلات الأسرى الإسرائيليين: يجب إتمام الاتفاق بجميع مراحله
التاريخ
1/25/2025 3:12:56 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أفادت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين "نطالب نتنياهو
بتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار كاملا".
وأضافت "مجتمع كامل حارب من أجل عودة الأسيرات الأربعة ويجب إتمام وإبرام اتفاق وقف إطلاق النار بجميع مراحله حتى عودة آخر أسير .
وبينت "حتى الآن نتنياهو لم يعلن التزامه الكامل بتطبيق صفقة التبادل"
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