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السير تكشف سبب الأزمة المرورية في منطقة الدوار الرابع

1/25/2025 3:12:53 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت ادارة السير المركزية ان حادث صدم بين مركبتين أدى الى انقلاب احداهما ما بعد الدوار الرابع باتجاه شارع الخالدي تسبب بكثافة مرورية مؤقتة.

وبينت ان مجموعات ادارة السير في الموقع للتعامل مع اثر الحادث وتسيير حركة السير.

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