السير تكشف سبب الأزمة المرورية في منطقة الدوار الرابع

السير تكشف سبب الأزمة المرورية في منطقة الدوار الرابع
التاريخ
1/25/2025 3:12:53 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت ادارة السير المركزية ان حادث صدم بين مركبتين أدى الى انقلاب احداهما ما بعد الدوار الرابع باتجاه شارع الخالدي تسبب بكثافة مرورية مؤقتة.
وبينت ان مجموعات ادارة السير في الموقع للتعامل مع اثر الحادث وتسيير حركة السير.
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