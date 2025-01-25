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إقبال كبير على الجناح الأردني في معرض الكتاب الدولي بالقاهرة

1/25/2025 3:12:52 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- شهد جناح وزارة الثقافة المشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ56، إقبالا كبيرا من المصريين والجنسيات الأخرى التي تزور المعرض.
وأكد مدير ثقافة العقبة طارق البدور، أهمية مشاركة وزارة الثقافة الأردنية في معرض الكتاب الدولي في نسخته الـ56، لافتاً إلى أن الوزارة تشارك بعدد من المنشورات المتميزة تتضمن سلاسل النشر كسلسلة فكر وثقافة وسرد والشعر، إضافة إلى مختارات من مكتبة الأسرة الأردنية ومشاريع الألوية الثقافية.
وأشار البدور، إلى أن هذه المشاركة تـأتي في إطار التعريف بالمنتج الثقافي الأردني في المعارض الدولية، لأهميتها في التعريف بالثقافة الأردنية.
ولفت إلى القواسم المشتركة بين الثقافة الأردنية والمصرية، والتي تجسد حالة من التفرد والتنوع الثقافي، وهي نتاج تاريخ حضاري وإرث ثقافي مشترك وحدود جغرافية جعلت من البلدين حالة ثقافية متميزة، مشيراً إلى أن هناك معطيات تميز الثقافة الأردنية لارتباطها بأدبيات الإنسان والمكان وبالتراث الشعبي الأردني والكتاب، وكافة العلوم والمسرح والأغنية الأردنية والشعبية.

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