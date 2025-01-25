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اختتام فعاليات أيام قرطاج الموسيقية في تونس

1/25/2025 2:35:21 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) تونس - 25 - 1 (كونا) -- اختتمت اليوم السبت فعاليات الدورة العاشرة لأيام قرطاج الموسيقية بمدينة الثقافة في العاصمة التونسية التي تواصلت على مدى سبعة أيام.
وتضمن حفل الاختتام عرضا موسيقيا من فرقة "شكام" التي تأسست عام 2014 من قبل الفنانة الإيرانية سوغول ميرزاي وتجمع عازفين من فلسطين و إيران و فرنسا حيث جمع العرض على مدى 90 دقيقة بين تناغم الشرق وسحر الغرب في تجربة موسيقية فريدة من نوعها.
وقدمت الفرقة عرضا برعت في المراوحة فيه بين الثقافتين الشرقية والغربية ترجمه حوار بين الآلات الموسيقية التقليدية والمعاصرة حول الحرية والعدالة الإنسانية الكونية واستمد العرض جذوره من التقاليد الموسيقية الفارسية والعربية لينسج لحنا جديدا يفيض بالأصالة والابتكار.
واستلهمت الفرقة اسمها من شكل شعري قديم في الأدب الفارسي ليكون انعكاسا لرحلة في المكان بين الشرق والغرب ورحلة في الزمان تجمع الماضي بالحاضر.
واجتمعت آلات الطار التي عزفتها سوغول ميرزاي والقانون بين أنامل الفنانة الفلسطينية كرستين زايد والفيولا دي غامبا التي أبدعت فيها الفرنسية ماري سوزان دولوا.
وقد شكلت هذه الآلات مجتمعة معا لغة موسيقية تخاطب الأذن فقط وتسلل إلى أعماق الروح حيث تتواجه الأوتار تارة وتتماهى تارة أخرى لتخلق سيمفونية تحاكي الأنفاس صارخة صاخبة تارة وخافتة هادئة تارة أخرى.
واستلهمت المجموعة ألحانها من الرديف الفارسي والمقام العربي لتعيد صياغتها في قالب معاصر يجمع بين الارتجال والابتكار.
وتميزت هذه الدورة من أيام قرطاج الموسيقية بمشاركة فناننين وموسيقين وفرق في مختلف الأنماط الموسيقية من 15 دولة عربية وإفريقية وأجنبية على غرار تونس والعراق وفلسطين والأردن ومصر وإيران والسويد وفرنسا والرأس الأخضر في أنماط موسيقية متنوعة تجمع بين الجاز والراب والموسيقى الإلكترونية والفلكلور والروك.
وتضمنت 15 عرضا موسيقيا إلى جانب تقديم 6 عروض كبرى و18 عرضا شبابيا و4 عروض في الشوارع إضافة إلى 3 ندوات وورشة عمل.
كما خصص المهرجان مساحة كبيرى لاكتشاف مواهب صاعدة من خلال برمجة أكثر من 15 عرضا متنوعا، شملت حفلات في القاعات وعروضا في الهواء الطلق بشارع الحبيب بورقيبة.
ومن بين العروض البارزة التي شدت الجمهور عرض فرقة "طراباند" التي تجمع موسقيين من العراق ومصر والسويد وعرض الفرقة الأردنية "أوتوستراد" بالإضافة إلى حفل الفنانة إليدا ألميدا من الرأس الأخضر وحفل مغني الراب الفلسطيني الأصل بيغ سام. (النهاية)

ش ب م / ه س ص


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