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جمعية الفنادق تعفي منشآت الجنوب ومادبا من رسوم الاشتراكات

1/25/2025 2:33:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

قرر مجلس إدارة جمعية الفنادق الأردنية، إعفاء جميع المنشآت الفندقية في مناطق الجنوب ومحافظة مادبا من رسوم الاشتراكات للعام الحالي 2025، بالإضافة إلى تقديم خصم بنسبة 50 بالمئة لبقية المنشآت الفندقية في شمال المملكة والعاصمة عمان، ومنطقة البحر الميت.


وبحسب بيان للجمعية اليوم السبت، يأتي هذا القرار في إطار حرص الجمعية على دعم القطاع الفندقي في ظل التحديات التي واجهها خلال 15 شهراً الماضية، بسبب تداعيات أحداث قطاع غزة وما نتج عنها من انخفاض ملحوظ في نسب الحجوزات الفندقية.


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