بيانات تؤكد إنفاق دول الناتو حوالي 192 مليار دولار على أوكرانيا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفادت بيانات وزارة المالية الأوكرانية وجامعة كيل وغيرها، بأن دول مولت أوكرانيا بـ 191.2 مليار دولار على مدى السنوات الثلاث الماضية.وأشارت البيانات إلى أن الولايات المتحدة لوحدها، قدمت أكثر من نصف هذه الأموال لأوكرانيا.



وبحسب المعطيات المتوفرة، قدمت 32 دولة عضو في الناتو لأوكرانيا مبلغ 191.2 مليار دولار في الفترة من فبراير 2022 إلى منتصف يناير من هذا العام.



وشمل ذلك، مساعدات مالية، تستخدم لدعم النفقات الاجتماعية بميزانية أوكرانيا بقيمة 43.3 مليار دولار، وبلغ حجم المساعدات الإنسانية نحو 13.4 مليار دولار، وتم أسلحة بقيمة 133.4 مليار دولار.



وقدمت الولايات المتحدة ما يقرب من 54% من إجمالي المساعدات، أو 103.8 مليار دولار.



وكانت الولايات المتحدة بالذات المورد الرئيسي للأسلحة إلى نظام كييف (68.9 مليار دولار) والمقدم الأساسي للمساعدات الإنسانية (3.7 مليار دولار)، فضلا عن كونها المانح الرئيسي للميزانية الأوكرانية (31.2 مليار دولار).



وخصصت ألمانيا 17 مليار دولار لأوكرانيا، وهو ما يمثل 8.9% من إجمالي المساعدات التي قدمتها دول الناتو. بلغت حصة بريطانيا 14.8 مليار دولار، أو 7.7%.



وساهمت كل دولة من دول الحلف الأخرى بأقل من 5% من إجمالي المساعدات المخصصة. وتشمل قائمة أكبر عشر دول مانحة لأوكرانيا، كندا التي قدمت 8.3 مليار دولار، والدنمارك 7.95 مليار دولار، وهولندا 7.5 مليار دولار.



وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، قدمت السويد لأوكرانيا 5.3 مليار دولار، وفرنسا 4.8 مليار دولار، وبولندا 3.9 مليار دولار، والنرويج 3 مليار دولار.



أما دول الحلف الـ 22 المتبقية، فقد ساهمت بمبلغ إجمالي قدره 14.8 مليار دولار، وهو ما يمثل 7.7% فقط من إجمالي تمويل حلف شمال الأطلسي.

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