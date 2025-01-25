وزير الزراعة يفتتح بازار ملتقى همم الخيري في إربد

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- افتتح وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات خلال جولة في محافظة إربد اليوم السبت، بازار همم الخيري في مدينة الحسن الرياضية، بحضور عدد من نواب المحافظة ومدير زراعة إربد الدكتور عبد الحافظ أبو عرابي.



وقال الحنيفات إن البازار الذي يحتوي على العديد من المنتجات الريفية المنوعة، يتيح الفرصة لتسويق المنتجات الزراعية الريفية، ويساهم في تمكين المرأة الريفية في المحافظة إقتصاديا.



وأشار الى أن الوزارة وعبر الجولات الميدانية المستمرة تستهدف دعم المهرجانات التعاونية والبازارات الخيرية، والتي تدعم تسويق المنتجات الزراعية والريفية للأسر المنتجة .