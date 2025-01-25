وزير الزراعة يفتتح بازار ملتقى همم الخيري في إربد

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
افتتح وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات خلال جولة في محافظة إربد اليوم السبت، بازار ملتقى
همم الخيري في مدينة الحسن الرياضية، بحضور عدد من نواب المحافظة ومدير زراعة إربد الدكتور عبد الحافظ أبو عرابي.
وقال الحنيفات إن البازار الذي يحتوي على العديد من المنتجات الريفية المنوعة، يتيح الفرصة لتسويق المنتجات الزراعية الريفية، ويساهم في تمكين المرأة الريفية في المحافظة إقتصاديا.
وأشار الى أن الوزارة وعبر الجولات الميدانية المستمرة تستهدف دعم المهرجانات التعاونية والبازارات الخيرية، والتي تدعم تسويق المنتجات الزراعية والريفية للأسر المنتجة .
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