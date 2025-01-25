خسائر أوكرانيا اليومية في محور كورسك تتجاوز 360 جنديا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها اليوم السبت أن الجيش الأوكراني فقد أكثر من 360 جنديا، فيما استسلم 5 آخرون، في محور كورسك خلال اليوم الماضي.وقال البيان إن وحدات من مجموعة قوات "الشمال" ألحقت خلال عملياتها الهجومية خسائر بتشكيلات من 12 لواء أوكرانيا في محيط 15 بلدة وقرية حدودية بمقاطعة كورسك، كما صدت هجوما مضادا للعدو.



وأضاف البيان أن الضربات الجوية ونيران المدفعية الروسية أصابت قوات ومعدات عسكرية للعدو في محيط 12 مركزا سكنيا في مناطق كورسك الحدودية، إضافة إلى 5 أخرى في أراضي مقاطعة سومي الأوكرانية المجاورة.



ويشمل إجمالي الخسائر التي تكبدتها القوات الأوكرانية في محور كورسك منذ بداية القتال، أكثر من 54820 عسكريا و319 دبابات و237 مركبة مشاة قتالية و183 ناقلة جند مدرعة و1622 مركبة قتالية مدرعة وغيرها من الأسلحة والمعدات العسكرية.

RT