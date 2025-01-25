الاحتلال يفرج عن 200 أسير فلسطيني من ذوي المحكوميات العالية والمؤبدات ضمن صفقة التبادل

MENAFN - Palestine News ) رام الله/PNN- غادرت حافلات تقل أسرى فلسطينيين مفرجا عنهم ضمن التبادل مع حركة حماس مقابل أسرى إسرائيليين، سجنَين إسرائيليَين اليوم السبت.

وغادرت الحافلات سجن عوفر في الضفة الغربية المحتلة وسجن كتسيعوت في النقب جنوب إسرائيل.

وبحسب الصفقة، من المقرر أن يتم الإفراج عن 200 أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية مقابل أربع جنديات إسرائيليات أفرجت عنهم حماس في وقت سابق السبت

في السياق، ذكرت قناة القاهرة الإخبارية، المصرية، أن إسرائيل أفرجت عن 70 أسيرا فلسطينيا، وقد وصلوا إلى مصر، في إطار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وأوضحت القناة أن المفرج عنهم قد وصلوا إلى الجانب المصري من معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة.