الاحتلال يفرج عن 200 أسير فلسطيني من ذوي المحكوميات العالية والمؤبدات ضمن صفقة التبادل

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله/PNN- غادرت حافلات تقل أسرى فلسطينيين مفرجا عنهم ضمن صفقة
التبادل مع حركة حماس مقابل أسرى إسرائيليين، سجنَين إسرائيليَين اليوم السبت.
وغادرت الحافلات سجن عوفر في الضفة الغربية المحتلة وسجن كتسيعوت في النقب جنوب إسرائيل.
وبحسب الصفقة، من المقرر أن يتم الإفراج عن 200 أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية مقابل أربع جنديات إسرائيليات أفرجت عنهم حماس في وقت سابق السبت
في السياق، ذكرت قناة القاهرة الإخبارية، المصرية، أن إسرائيل أفرجت عن 70 أسيرا فلسطينيا، وقد وصلوا إلى مصر، في إطار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
وأوضحت القناة أن المفرج عنهم قد وصلوا إلى الجانب المصري من معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة.
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