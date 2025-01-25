النازفات في الخيام : تقرير خاص يرصد كيف انتهكت خصوصية النساء في الحرب

MENAFN - Palestine News ) غزة / PNN/ تقرير - إسراء البلعاوي / "أفيق وقد امتلأت ملابسي وفراشي وغطائي بالدِّماء، وعليَّ تنظيف كلِّ هذا أمام أبنائي. اضطررت ذات مرّةٍ لحفر حفرةٍ صغيرةٍ داخل الخيمة ودفن كتل الدِّماء فيها". تعود هذه الكلمات لامرأةٍ فلسطينيَّةٍ أجبرتها الحرب الإسرائيليَّة الّتي اندلعت في السابع من أكتوبر/تشرين الأوَّل عام 2023 على النُّزوح.

ويشكِّل هذا القول القليل ممَّا تعانيه الفلسطينيَّات النَّازحات في الخيام؛ إذ تعيش مئات الآلاف منهنَّ حياةً تفتقر لكافَّة مقوِّمات الحياة وتنعدم فيها وسائل النظافة والخصوصيَّة، وهو وضعٌ جعل أيام الدورة الشهرية همًّا كبيرًا للنِّساء.

ففضلًا عن اضطرارهنّ للذهاب للحمَّامات العامة أو التي تُبنى بشكلٍ بدائيٍّ على الرِّمال، تخوض تلك النساء رحلة عناءٍ لتوفير الفوط الصحية التي وصلت أسعارها لأرقامٍ خياليةٍ.

في هذا التقرير نقف على معاناة الفلسطينيات مع الدورة الشهرية في النزوح وانتهاك خصوصيتهن في الخيام.

الملابس البالية فوطًا صحية

بعينين متورِّمتين، تجلس تغريد أحمد (42 عامًا) أمام خيمتها في منطقة البركة بدير البلح، تحاول اقتناص القليل من دفء شمس الضُّحى. فقد كانت ليلتها الفائتة صعبةً للغاية، عانت من مغصٍ شديدٍ بسبب الدورة الشهرية وفاقت خلالها أكثر من مرَّةٍ لتغيير الفوط والملابس؛ إذ تسبَّبت ألياف الرَّحم التي كانت تتعالج منها قبل اندلاع الحرب بنزيفٍ لها.

تقول تغريد: "لا أستطيع وصف حجم المعاناة في هذه الخيمة، وسط أبنائي الثلاثة أفيق وقد امتلأت ملابسي وفراشي وغطائي بالدماء وعليَّ تنظيف كلِّ هذا أمامهم"!

في بداية هذه الحرب، وقبل أن تبدأ عمليات نزوح سكان شمال غزة، قصف منزل تغريد الكائن في منطقة الدفاع المدني في حيّ الصفطاوي، وإثر هذا القصف استشهد ابنها حمزة وهو في التاسعة من عمره مع جدته، فيما أصيبت تغريد مع العديد من أفراد العائلة.

تقول تغريد: إن معاناتها مع الدورة زادت بسبب حزنها على ابنها، وأصبحت دماء الدورة الشهرية أكثر غزارةً في ظلّ صعوبة المتابعة الصحية وفقدان الأدوية التي كانت تخفِّف من غزارة الدورة.

وصلت المعاناة بتغريدٍ لحدّ اضطرارها لاستخدام الملابس البالية بديلًا عن الفوط الصحية التي شحّت في السوق وأصبح سعر القليل المعروض منها مرتفعًا للغاية. تقول تغريد: "كنت كمجنونةٍ، أبحث عند من حولي عن ملبسٍ بالٍ كي أستخدمه كحفاظةٍ، فأنا في العادة أحتاج إلى أربعة أكياسٍ من الفوط، وثمن الواحد منها وصل لخمسٍ وثلاثين شيكلًا، وزوجي عاطلٌ عن العمل".

وتتابع بقهرٍ شديدٍ، أنَّها في بعض المرّات اضطرّت لحفر حفرةٍ صغيرة داخل الخيمة ودفن كتل الدماء التي تنزل منها. وتوضِّح: "عندما كان الحمَّام واحدًا للمخيم كله، اضطررت لفعل ذلك داخل خيمتي، وتمنَّيت حينئذٍ لو تنشقُّ الأرض وتبلعني لأستريح من هذه المعاناة"!

الدورة الشهرية ..كابوس

يشكِّل موعد الدورة الشهرية كابوسًا كبيرًا لصابرين (32 عامًا)، فهي تعاني من مرض الذِّئبة الحمراء وتخثُّر الدم، وقد زادت معاناتها خلال الحرب، تلك المعاناة التي بدأت بالنزوح من مخيَّم الشاطئ إلى مدينة رفح ثم خان يونس، وانتهت بالنزوح في مكانٍ ضيّقٍ بالنُّصيرات مع عائلتها المتمددة.

تقول صابرين إنَّه رغم ما يصاحب مرضها من آلامٍ شديدةٍ، فإنَّ هذه الآلام تتضاعف خلال الدورة الشهرية؛ بسبب أدوية ضبط سيولة الدم التي يتضمنها "كورس" علاجها.

في كل دقيقةٍ، تتفقَّد صابرين مكان جلوسها وملابسها من الخلف خوفًا من أن يضعها تسرُّب الدم في موقفٍ محرجٍ أمام الأقارب من حولها.

توضِّح لنا: "تارةً أشير لسلفتي وأخرى لابنتي أن تنتبه إذا ما تسرَّب شيءٌ مكاني".

كغيرها من النساء الفلسطينيات، عانت صابرين من مسألة توفير الفوط الصحية. تقول: "عندما كنت نازحةً في حيّ تلِّ السُّلطان برفح، كانت الجمعيَّات تتكفَّل إلى حدٍّ ما بتوزيع الفوط الصحية على خيامنا، ولكن منذ اجتياح رفح أصبح توفير الفوط الصحية صعبًا للغاية، فأنا لم أستطع شراءها، وكان عليَّ الاستعانة بمن حولي من القريبات لتزويدي بالفوط".

بالنّسبة لصابرين، تزيد معاناتها من قلَّة المياه وصعوبة نقلها كثيرًا خلال أيام الدورة الشهرية، فهي بحاجةٍ إلى كمياتٍ مضاعفةٍ كي تغسل جسدها وملابسها والحمَّام الذي يغرق في الأيام الأولى بدماء الدورة الشهرية.

تقول صابرين: "ينقل زوجي المياه بشكلٍ يوميٍّ، وأحاول التخفيف عنه بالترشيد قدر المستطاع بسبب معاناته من الغضروف".

وتضيف: "في الأيام الأولى من الدورة عليَّ أن أمضي وقتًا طويلًا في تنظيف جسدي وغسل ملابسي والحمَّام، وفي هذه الأثناء تكاد لا تمرُّ دقيقةٌ واحدةٌ دون أن يدقَّ باب الحمّام عليَّ، ويزيد الحرج بشدّةٍ إذا كان الطارق رجلًا من العائلة".

من جهةٍ أخرى، يشكِّل التَّخلُّص من الفوط المستخدمة هاجسًا آخر في ظلِّ الافتقار إلى أكياس القمامة.

وهنا تقول إنَّ زوجها في كل حينٍ يجب أن يتخلَّص منها أولًا بأولٍ في مكبِّ النُّفايات المكدَّس أمام مكان نزوحهم.

ميلاد داخل خيمة

في مخيّم جفرة بمنطقة السراحة وسط قطاع غزة، تعيش عهد رزق (24 عامًا) مع زوجها وحماتها داخل خيمةٍ من البلاستيك الأزرق، الذي يعكس لونه حتى على وجه وليدها الجديد.

عندما علمت عهد بحملها أوّل مرّةٍ، وذلك بعد مرور أربعة أشهرٍ عليه، تكالبت عليها الكثير من المخاوف، بعضها خاصٌّ بصعوبة الميلاد في الخيمة، وأخرى بكيفيّة حماية ابنها من البرد والظروف المعيشية القاسية داخل الخيمة.

وفي المحصلة، قضت فترة حملها في ظروفٍ قاسيةٍ جدًّا، تتذكرها قائلةً: "كان الوقت صيفًا، والخيمة شديدة الحرارة، كنت أركض خلف الظل في المخيّم خاصتنا، حتى إنني اضطررت لطهي طعامي مع وقت الغروب، لأني لا أستطيع دخول الخيمة قبل هذا الوقت".

أصيبت عهد بسوء التغذية خلال فترة حملها، ولكن بفضل اللّه مرت شهور الحمل بثقلها، وعادت بطفلها إلى الخيمة بعد فشل محاولتها قضاء فترة ما بعد الميلاد في بيت مستأجر.

تُبيّن عهد أنه منذ اللحظة الأولى للعودة إلى الخيمة، أهمّها بشكلٍ كبيرٍ الاستحمام من الولادة في حمَّام المخيَّم، ثم الخروج في الهواء البارد للوصول إلى الخيمة؛ فجسدها منهكٌ جدًّا، وأي تيار هواءٍ قد يسبِّب لها المرض.

يبعد الحمَّام الخاصُّ بخيمة عهد نحو خمسة أمتار عنها، لذا عليها في منتصف الليل أن تلتحف جيَّدًا عند الذَّهاب لقضاء حاجتها حتى لا يضرُّها الهواء البارد و تقول لنا: "كثيرًا ما مرضت، وأثر ذلك على طفلي، ولكن لا حل لمعاناتي مع الحمام".

وتضيف: "الحاجة للحمام في أيام الميلاد الأولى صعبةٌ جدًّا، أقضي أكثر من ثلث ساعةٍ لتنظيف نفسي".

وحفاظًا على خصوصيتها، تضطرّ عهد لغسيل ملابسها الداخلية داخل الحمام الضيق ذي الصرف الصحي المؤقت، وهنا توضح: "أغسل ملابسنا خارج الخيمة أمام المارَّة، أما ملابسي الداخلية فعلي أن أغسلها داخل الحمام بمياه باردة جدًّا، وهو أمر تسبب في مرضي أكثر من مرةٍ، وأثر على رضيعي".

عادت عهد من المستشفى بطردٍ صحيٍّ تكفَّلت بتوزيعه جمعيةٌ خيريةٌ لكل نفاسٍ، وقد ارتاحت عهد لحصولها على فوطٍ صحيةٍ تكفيها الأيام الأولى من فترة النفاس، ولكن سرعان ما نفدت الكمية، وأصبح عليها توفير المزيد منها.

تقول عهد عن الفوط الصحية: "ثمنها مرتفعٌ وجودتها رديئة في الغالب. كان زوجي يبحث كثيرًا عمَّا يناسبني".