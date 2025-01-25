تعليق المساعدات الخارجية الأمريكية يسري على الأردن والجميع باستثناء مصر و إسرائيل

MENAFN - Amman Net) أظهرت مذكرة لوزارة الخارجية الأمريكية اطلعت عليها رويترز يوم الجمعة أن قرار تعليق المساعدات الخارجية الذي أمر به الرئيس الأمريكي دونالد لمدة 90 يوما ينطبق على المساعدات الجديدة والقائمة، لكنه يشمل إعفاءات للتمويل العسكري لإسرائيل ومصر.

حيث قالت صحيفة بوليتيكو الأميركية ان الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قرر ، الجمعة ، وقف الإنفاق على معظم منح المساعدات الخارجية الحالية لمدة 90 يوماً ، بما يشمل حلفاء رئيسيين بينهم الأردن.

وقالت الصحيفة في ان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اصدر قرارا يوقف الإنفاق على معظم منح المساعدات الخارجية الحالية لمدة 90 يوماً، واستثنى القرار مصر وإسرائيل.





وأمر ترامب بعد ساعات من توليه منصبه يوم الاثنين بتعليق برامج المساعدات الخارجية في المجال التنموي لحين تقييم مدى كفاءة هذه المساعدات واتساقها مع سياسته الخارجية. لكن لم يتضح حتى الآن نطاق هذا القرار ولا التمويل الذي يمكن خفضه نظرا لأن الكونجرس هو الذي يحدد ميزانية الحكومة الاتحادية في الولايات المتحدة.

وتنص المذكرة الموقعة من وزير الخارجية الجديد ماركو روبيو وتحمل تاريخ يوم الجمعة على أنه يجب بشكل فوري على كبار المسؤولين "أن يضمنوا، إلى أقصى حد يسمح به القانون، عدم تخصيص أي التزامات جديدة فيما يتعلق بالمساعدات الأجنبية" إلى أن يتخذ روبيو قرارا بعد دراسة الأمر. وتشير المذكرة إلى صدور قرارات وقف العمل بمنح المساعدات الأجنبية الحالية على الفور لحين مراجعتها من جانب روبيو.

وجاء في المذكرة أن روبيو هو من سيتخذ "القرارات المتعلقة باستمرار البرامج أو تعديلها أو إنهائها" بعد مراجعة تستغرق 85 يوما. ويحق لروبيو حتى ذلك الحين منح إعفاءات. وأظهرت المذكرة أن روبيو منح بالفعل إعفاءات فيما يتعلق بتقديم "تمويل عسكري خارجي لإسرائيل ومصر، إلى جانب النفقات الإدارية، بما فيها الرواتب، الضرورية لإدارة التمويل العسكري الخارجي".

كما منح روبيو إعفاء آخر للمساعدات الغذائية الطارئة. ويأتي هذا وسط زيادة في المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) حيز التنفيذ يوم الأحد، بالإضافة إلى أزمات جوع في مناطق أخرى حول العالم منها السودان.