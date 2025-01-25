تعليق المساعدات الخارجية الأمريكية يسري على الأردن والجميع باستثناء مصر و إسرائيل

(MENAFN
- Amman Net) أظهرت مذكرة لوزارة الخارجية الأمريكية اطلعت عليها رويترز يوم الجمعة أن قرار تعليق المساعدات الخارجية الذي أمر به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
لمدة 90 يوما ينطبق على المساعدات الجديدة والقائمة، لكنه يشمل إعفاءات للتمويل العسكري لإسرائيل ومصر.
حيث قالت صحيفة بوليتيكو الأميركية ان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قرر ، الجمعة ، وقف الإنفاق على معظم منح المساعدات الخارجية الحالية لمدة 90 يوماً ، بما يشمل حلفاء رئيسيين بينهم الأردن.
وقالت الصحيفة في ان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اصدر قرارا يوقف الإنفاق على معظم منح المساعدات الخارجية الحالية لمدة 90 يوماً، واستثنى القرار مصر وإسرائيل.
وأمر ترامب بعد ساعات من توليه منصبه يوم الاثنين بتعليق برامج المساعدات الخارجية في المجال التنموي لحين تقييم مدى كفاءة هذه المساعدات واتساقها مع سياسته الخارجية. لكن لم يتضح حتى الآن نطاق هذا القرار ولا التمويل الذي يمكن خفضه نظرا لأن الكونجرس هو الذي يحدد ميزانية الحكومة الاتحادية في الولايات المتحدة.
وتنص المذكرة الموقعة من وزير الخارجية الجديد ماركو روبيو وتحمل تاريخ يوم الجمعة على أنه يجب بشكل فوري على كبار المسؤولين "أن يضمنوا، إلى أقصى حد يسمح به القانون، عدم تخصيص أي التزامات جديدة فيما يتعلق بالمساعدات الأجنبية" إلى أن يتخذ روبيو قرارا بعد دراسة الأمر. وتشير المذكرة إلى صدور قرارات وقف العمل بمنح المساعدات الأجنبية الحالية على الفور لحين مراجعتها من جانب روبيو.
وجاء في المذكرة أن روبيو هو من سيتخذ "القرارات المتعلقة باستمرار البرامج أو تعديلها أو إنهائها" بعد مراجعة تستغرق 85 يوما. ويحق لروبيو حتى ذلك الحين منح إعفاءات. وأظهرت المذكرة أن روبيو منح بالفعل إعفاءات فيما يتعلق بتقديم "تمويل عسكري خارجي لإسرائيل ومصر، إلى جانب النفقات الإدارية، بما فيها الرواتب، الضرورية لإدارة التمويل العسكري الخارجي".
كما منح روبيو إعفاء آخر للمساعدات الغذائية الطارئة. ويأتي هذا وسط زيادة في المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) حيز التنفيذ يوم الأحد، بالإضافة إلى أزمات جوع في مناطق أخرى حول العالم منها السودان.
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