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التنمية الاجتماعية وجمعية البنوك تُطلقان 3 وحدات للتدخل المبكر المتنقلة للأشخاص ذوي الإعاقة

1/25/2025 7:04:37 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- رعت وزيرة التنمية الإجتماعية وفاء بني مصطفى، اليوم السبت، حفل إطلاق 3 وحدات للتدخل المبكر للأشخاص ذوي الإعاقة، بدعم من جمعية البنوك في الأردن، والذي يأتي في إطار المسؤولية المجتمعية والشراكة ما بين الجانبين في تنفيذ عددٍ من المبادرات الإجتماعية، وذلك بحضور رئيس مجلس الإدارة لجمعية البنوك الأردنية د. باسم السالم، ومسؤولي الوزارة والجمعية، وعدد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني.
وقالت بني مصطفى إن هذا الحفل يأتي ضمن احتفالات المملكة بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني والذي يولي قطاع الحماية الإجتماعية اهتماما كبيراً، وتجسدت توجيهات جلالته في كتاب التكليف السامي لحكومة الدكتور جعفر حسان، والتي استجابت للتوجيهات الملكية السامية من خلال ما طرحته في بيان الثقة في مجال الحماية الإجتماعية، وتعمل الوزارة حالياً على تحديث الإستراتيجية الوطنية للحماية الإجتماعية وسيتم إطلاقها في الربع الثاني من العام الجاري.
وأكدت بني مصطفى أن الأردن خطا خطوات إستثنائية في مجال تقديم منظومة واسعة من الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الأعاقة، حيث ستستضيف المملكة أعمال القمة العالمية للأشخاص ذوي الأعاقة بالتعاون مع الجمهورية الألمانية، وذلك خلال العام الجاري لدورها الكبير في تقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة.
من جهته، قال رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك في الأردن السيد باسم خليل السالم، إن الانجازات والأعمالِ والمبادرات المميزةِ التي تقوم بها وزارة التنمية الاجتماعية هي السبب الرئيسي الذي حفّز البنوك على تكوين شراكة فعالةٍ ومستدامة مع الوزارة.
وأضاف، إننا اليوم ومن مقر جمعية البنوك، نشارك وزارة التنمية الاجتماعية ووطننا الغالي بالاحتفال بعيد ميلاد جلالة الملك المعظم، وبإطلاق ثلاث وحدات تدخل مبكر متنقلة تم تجهيزها بأحدث الوسائل والمعدات لخدمة ِأقاليم المملكة الثلاثة، وهذه الخطوة ليست مجرد مشروع، بل هي إلتزام منا تجاه المجتمع وتعزيزاً لرؤية الأردن في دعم الفئات الأكثر احتياجاً وضمان وُصول الخدمات للجميع، وإطلاق الوحدات دليلا على دورِ القطاع المصرفي كشريكٍ فاعل في تحقيق الأهداف التنموية.

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