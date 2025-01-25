رسميا.. الأسيران الأردنيان عمار الحويطات وثائر اللوزي يعتنقان الحرية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-ليلى القرشي -أكد مقرر اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى الأردنيين في سجون الاحتلال فادي فرح، إن أسيرين أردنيين هما عمار الحويطات وثائر اللوزي، سيتم الإفراج عنهما اليوم ضمن التبادل .وقال فرح لـ "الوكيل الاخباري" ان عمار وثائر وردت اسمائهما اليوم بشكل رسمي ضمن الكشوفات الصادرة عن هيئة شؤون الاسرى الفلسطينية .وبين بانه لا يتوفر معلومة لغاية اللحظة عن آليه نقلهما للأردنيشار إلى أن الأسير الحويطات معتقل في سجون الاحتلال منذ العام 2002 ومحكوم عليه بالمؤبد، فيما اعتقل الأسير اللوزي في العام 2019 ومحكوم عليه بـ19 عاماً.

وكان قد تعرض عمار الحويطات لاعتداء من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي في سجن مجدو نهاية عام 2023

وقال عُمر شقيق الأسير عمار بحديث مسبق لـ "الوكيل الإخباري" ان شقيقه معتقل منذ 2002 بعد تنفيذه عملية ضد مستوطن اسرائيلي برام الله وقتله ، وادخل الى سجن عوفر وحكم مؤبد و25 عاماً

وتابع ان شقيقه هو اصغر ممثل للحركة الاسيرة وقائد حركة فتح ومنسق لجنة الطوارئ الوطنية بسجون الاحتلال - وهي لجنة مكونة من 5 افراد تتابع اوضاع المعتقلين والاعتداءات عليهم وتتصدى لهم داخل السجون بعدة طرق مثل تنفيذ اضرابات عن الطعام

واشار ان شقيقه عرف بصموده وثباته واستمراره بالدفاع عن القضية الفلسطينية ويأبى الخضوع للاحتلال ، وانه لم يقف عند حكمه المؤبد حيث اكمل دراسته البكالوريس والماجستير في سجون الاحتلال الاسرائيلي وكان يحضر للدكتوراه

وبتفاصيل واقعة الاعتداء عليه عام 2023 ، اوضحت محامية مركز الدفاع عن الفرد في سجون الاحتلال نادية دقة بتصريح مسبق لـ "الوكيل الاخباري " نقلاُ عن الأسير عمار حويطات ، ان فرقة خاصة مؤلفة من 15 سجان كانت بانتظاره بسجن مجدو وادخلوه الى غرفة خاصة لا تحتوي كميرات - لعدم التوثيق- مكبل اليدين والأرجل وقاموا بضربه بشكل مبرح بالهراوات والأيدي والأرجل مما تسبب بفقدانه الوعي بشكل تام من شدة الاعتداء .

وتابعت دقة نقلا عن عمار " انه بعد ذلك وجد نفسه بغرفة العزل يرافقه طبيب السجن " موضحة انه امر غير مسبوق حيث لا يتم احضار طبيب الا بالحالات القصوى - واخبره الطبيب انه يعاني من كسور بالاضلاع واصابة بيده اليمنى .

وبينت ان حالته تفاقمت جراء عدم تلقيه العلاج المناسب مما تطلب نقله الى المستشفى بعد 12 يوماً من تاريخ الاعتداء عليه وتبين اصابته بالتهاب شديد جراء تورم باليد امتد للكتف اضافة الى اثار الكسور بجسده . انقر هنا

وبينت اللجنة الوطنية للاسرى والمفقودين الاردنيين في المعتقلات الصهيونية ان هناك27 اسيراً اردنياً بسجون الاحتلال .





