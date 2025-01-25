وزير الخارجية الصيني لنظيره الأمريكي: تصرف بشكل لائق

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- في أول اتصال بينهما منذ تعيين ماركو روبيو وزيرا للخارجية الأمريكي، وجه الخارجية الصيني وانغ يي، تحذيرا مبطنا لنظيره الأمريكي، داعيا إياه إلى "التصرف بشكل لائق".

ونقل وزير الخارجية الصيني وانغ يي الرسالة في مكالمة هاتفية، أمس الجمعة وهي أول محادثة بينهما، منذ المصادقة على تعيين ماركو روبيرو في منصب وزير الخارجية في إدارة الرئيس دونالد ترامب، قبل أربعة أيام.



وقال وانغ لروبيو، وفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الصينية "آمل أن تتصرف وفقا لذلك" مستخدما عبارة صينية، يستخدمها عادة المدرس أو المدير لـ"تحذير الطالب أو الموظف بضرورة التصرف بشكل جيد وتحمل المسؤولية عن أفعاله".



وبدا أن العبارة القصيرة كانت تستهدف انتقادات روبيو السابقة للصين وسجلها في مجال حقوق الإنسان، عندما كان عضوا في مجلس الشيوخ الأمريكي وهو ما دفع الحكومة الصينية لفرض عقوبات عليه في عام 2020.



ويمكن ترجمتها بطرق مختلفة في السابق، استخدمت وزارة الخارجية عبارة "اتخاذ الاختيار الصحيح" و"كن حذرا للغاية بشأن ما تقوله أو تفعله"، بدلا من "التصرف وفقا لذلك".

RT