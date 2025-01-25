جلالة الملك المعظم يهنئ الحاكمة العامة للكومنولث الأسترالي بذكرى يوم استراليا

جلالة الملك المعظم يهنئ الحاكمة العامة للكومنولث الأسترالي بذكرى يوم استراليا
التاريخ
1/25/2025 7:02:54 AM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك
البلاد المعظم برقية تهنئة إلى فخامة سام موستين الحاكمة العامة للكومنولث الأسترالي بمناسبة ذكرى يوم استراليا، وأعرب جلالته في البرقية عن أطيب تهانيه وتمنياته لفخامتها بموفور الصحة والسعادة ولشعب استراليا الصديق بتحقيق المزيد من التقدم والازدهار.
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