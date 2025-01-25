سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يهنئ الحاكمة العامة للكومنولث الأسترالي بذكرى يوم استراليا

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يهنئ الحاكمة العامة للكومنولث الأسترالي بذكرى يوم استراليا
التاريخ
1/25/2025 7:02:53 AM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد
رئيس مجلس الوزرا، برقية تهنئة إلى فخامة سام موستين الحاكمة العامة للكومنولث الأسترالي بمناسبة ذكرى يوم استراليا.
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