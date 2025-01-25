سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يهنئ رئيسة جمهورية الهند بذكرى يوم الجمهورية

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يهنئ رئيسة جمهورية الهند بذكرى يوم الجمهورية
التاريخ
1/25/2025 7:02:52 AM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد
رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة إلى فخامة دروبادي مورمو رئيسة جمهورية الهند بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية. كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة مماثلة إلى دولة ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند الصديقة.
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