إعلام إسرائيلي: حماس أهانت الجيش الإسرائيلي بصور التافور

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
نقل موقع واللا الإسرائيلي عن مصدر عسكري قوله إن "حركة حماس اختارت عناصر نخبة القسام للظهور إلى جانب الأسيرات وهم يحملون سلاح "تافور" الخاص بنخبة الجيش الإسرائيلي تم الاستيلاء عليه يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023′′.
بدوره وصف موقع اكسبرس العبري ظهور 4 عناصر من كتائب القسام بجانب الأسيرات المجندات وهم يحملون سلاح تافور الخاص بنخبة الجيش بأنه إهانة للجيش الإسرائيلي.
وكالات
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