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إعلام إسرائيلي: حماس أهانت الجيش الإسرائيلي بصور التافور

1/25/2025 6:11:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نقل موقع واللا الإسرائيلي عن مصدر عسكري قوله إن "حركة حماس اختارت عناصر نخبة القسام للظهور إلى جانب الأسيرات وهم يحملون سلاح "تافور" الخاص بنخبة الجيش الإسرائيلي تم الاستيلاء عليه يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023′′.
بدوره وصف موقع اكسبرس العبري ظهور 4 عناصر من كتائب القسام بجانب الأسيرات المجندات وهم يحملون سلاح تافور الخاص بنخبة الجيش بأنه إهانة للجيش الإسرائيلي.
وكالات


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