الفنادق تعفي منشآت الجنوب ومأدبا من رسوم الاشتراكات وخصم 50% لباقي المنشآت بالمملكة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قرر مجلس إدارة جمعية الفنادق الأردنية، إعفاء جميع المنشآت الفندقية في مناطق الجنوب ومحافظة مأدبا من رسوم الاشتراكات للعام الحالي 2025، بالإضافة إلى تقديم خصم بنسبة 50 بالمئة لبقية المنشآت الفندقية في شمال المملكة والعاصمة عمان، ومنطقة البحر الميت.
وبحسب بيان للجمعية اليوم السبت، يأتي هذا القرار في إطار حرص الجمعية على دعم القطاع الفندقي في ظل التحديات التي واجهها خلال 15 شهراً الماضية، بسبب تداعيات أحداث قطاع غزة وما نتج عنها من انخفاض ملحوظ في نسب الحجوزات الفندقية.
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