200 لاعب يشاركون في بطولة المملكة للمصارعة

ويشارك في البطولة 200 لاعب ضمن الفئات العمرية تحت 15 سنة وتحت 17 سنة وتحت 21 سنة، يمثلون أندية ومراكز المصارعة في المملكة ضمن رياضتي المصارعة الرومانية والمصارعة الحرة.

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