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200 لاعب يشاركون في بطولة المملكة للمصارعة

1/25/2025 6:11:22 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يشارك حوالي 200 لاعب في منافسات بطولة المملكة المفتوحة للمصارعة التي تقام في صالة قصر الرياضة، بمدينة الحسين للشباب.


البطولة التي انطلقت أمس تهدف إلى اختيار عناصر المنتخبات الوطنية خلال المرحلة المقبلة.


ويشارك في البطولة 200 لاعب ضمن الفئات العمرية تحت 15 سنة وتحت 17 سنة وتحت 21 سنة، يمثلون أندية ومراكز المصارعة في المملكة ضمن رياضتي المصارعة الرومانية والمصارعة الحرة.

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