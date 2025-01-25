200 لاعب يشاركون في بطولة المملكة للمصارعة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
يشارك حوالي 200 لاعب
في منافسات بطولة المملكة المفتوحة للمصارعة التي تقام في صالة قصر الرياضة، بمدينة الحسين للشباب.
البطولة التي انطلقت أمس تهدف إلى اختيار عناصر المنتخبات الوطنية خلال المرحلة المقبلة.
ويشارك في البطولة 200 لاعب ضمن الفئات العمرية تحت 15 سنة وتحت 17 سنة وتحت 21 سنة، يمثلون أندية ومراكز المصارعة في المملكة ضمن رياضتي المصارعة الرومانية والمصارعة الحرة.
MENAFN25012025000208011052ID1109128306
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.