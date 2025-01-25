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بعد الإفراج عنهم .. 70 أسيرا سيبعدون خارج الأراضي الفلسطينية

1/25/2025 6:11:21 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-قالت حركة حماس، السبت، إن 70 من الأسرى الفلسطينيين الذين ستفرج عنهم إسرائيل اليوم سوف يُرحّلون إلى خارج الأراضي الفلسطينية.
وكانت الحركة قد نشرت قائمة بأسماء 200 أسير ستفرج عنهم إسرائيل ضمن صفقة التبادل.
وأظهرت مقاطع فيديو عناصر من حركة حماس يتجمعون في موقع تسليم الاسيرات الإسرائيليات بمدينة غزة قبيل ساعات من بدء التسليم.
وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار، ستطلق سراح 200 سجين أو معتقل فلسطيني مقابل الاسيرات الأربعة، من بينهم 120 ناشطا فلسطينيا يقضون أحكاما بالسجن مدى الحياة بعد إدانتهم بشنّ "هجمات دموية".
وأعلنت حركة "حماس" يوم الجمعة أسماء 4 أسيرات من المجندات الإسرائيليات سيفرج عنهن السبت مقابل إطلاق سراح سجناء فلسطينيين في ثاني تبادل في إطار اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
سكاي نيوز


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