بعد الإفراج عنهم .. 70 أسيرا سيبعدون خارج الأراضي الفلسطينية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-قالت حركة حماس، السبت، إن 70 من الأسرى الفلسطينيين الذين ستفرج عنهم إسرائيل اليوم سوف يُرحّلون إلى خارج الأراضي الفلسطينية.
وكانت الحركة قد نشرت قائمة بأسماء 200 أسير ستفرج عنهم إسرائيل ضمن صفقة
التبادل.
وأظهرت مقاطع فيديو عناصر من حركة حماس يتجمعون في موقع تسليم الاسيرات الإسرائيليات بمدينة غزة قبيل ساعات من بدء التسليم.
وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار، ستطلق سراح 200 سجين أو معتقل فلسطيني مقابل الاسيرات الأربعة، من بينهم 120 ناشطا فلسطينيا يقضون أحكاما بالسجن مدى الحياة بعد إدانتهم بشنّ "هجمات دموية".
وأعلنت حركة "حماس" يوم الجمعة أسماء 4 أسيرات من المجندات الإسرائيليات سيفرج عنهن السبت مقابل إطلاق سراح سجناء فلسطينيين في ثاني تبادل في إطار اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
سكاي نيوز
MENAFN25012025000208011052ID1109128305
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.