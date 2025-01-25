دعوات لاستثمار المواقع الأثرية بعجلون لتعزيز السياحة المحلية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
دعا مهتمون بالشأن السياحي والأثري في عجلون إلى استثمار المواقع الأثرية من خلال مشاريع
سياحية جاذبة لدعم الاقتصاد المحلي.
وأكد المتحدثون لوكالة الانباء الاردنية " بترا " اليوم الحاجة للتعاون مع الجهات المعنية لتوفير التمويل والخبرات اللازمة لتحسين موقع خربة البدية الأثري.
وبيّن الباحث الأثري محمود الشريدة أن البدية يمثل وجهة سياحية مميزة لكن يعاني من نقص في التأهيل، بينما أشار الخبير محمد الشرع إلى ضرورة التركيز على جمال الموقع الطبيعي لتعزيز جاذبيته.
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