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دعوات لاستثمار المواقع الأثرية بعجلون لتعزيز السياحة المحلية

1/25/2025 6:11:20 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- دعا مهتمون بالشأن السياحي والأثري في عجلون إلى استثمار المواقع الأثرية من خلال مشاريع سياحية جاذبة لدعم الاقتصاد المحلي.


وأكد المتحدثون لوكالة الانباء الاردنية " بترا " اليوم الحاجة للتعاون مع الجهات المعنية لتوفير التمويل والخبرات اللازمة لتحسين موقع خربة البدية الأثري.


وبيّن الباحث الأثري محمود الشريدة أن البدية يمثل وجهة سياحية مميزة لكن يعاني من نقص في التأهيل، بينما أشار الخبير محمد الشرع إلى ضرورة التركيز على جمال الموقع الطبيعي لتعزيز جاذبيته.

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