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توقيف رجل بأميركا حرّض على اغتيال ترامب.. هذه المرة لا تخطئوا

1/25/2025 5:06:08 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أوقِف أحد سكان ولاية إنديانا الأميركية هذا الأسبوع، لنشره مقاطع فيديو على حسابه في منصة تيك توك يحرض فيها على العنف ضد السلطات، بما في ذلك اغتيال الرئيس دونالد ترامب.
ونشر المشتبه به، ويدعى دوغلاس ثرامز، البالغ من العمر 23 عاما والمقيم في غوشن، مقاطع الفيديو على شبكة التواصل الاجتماعي بين 20 و22 يناير، حسبما أوضح أحد أفراد مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي "إف بي آي" FBI في وثائق قانونية، الخميس.
وقال المصدر إن المشتبه به "في جميع مقاطع الفيديو كان مرئيا ومسموعا ويمكن التعرف إليه".
ويدعو المشتبه به في أحد تلك المقاطع إلى "هجمات بالقنابل ضد جميع المباني الحكومية". ويقول في إشارة إلى الرئيس ترامب "يجب اغتياله وهذه المرة لا تخطئوا"، وفقا لما جاء في الوثائق.
وهذه إشارة على الأرجح إلى محاولتي الاغتيال الفاشلتين في 13 يوليو في بنسلفانيا (شمال شرق) وفي 15 سبتمبر في فلوريدا (جنوب شرق) ضد دونالد ترامب الذي كان آنذاك المرشح الجمهوري لخوض الانتخابات الرئاسية.
وفي مقطع فيديو آخر، دعا ثرامز إلى تغيير سياسي "من خلال السلاح"، معتبرا أنه "السبيل الوحيد"، وفق المصدر نفسه.
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