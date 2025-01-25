أطباء مستشفى الأمير فيصل ينقذون حياة طفلة ابتلعت مشبك شعر

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- في إنجاز طبي يعكس التفاني والاحترافية، نجح أطباء الأمير فيصل في الرصيفة بإنقاذ حياة طفلة تبلغ من العمر سنة ونصف، كانت تعاني من حالة صحية معقدة كادت أن تودي بحياتها.



وفي التفاصيل قال مدير المستشفى الدكتور ناصر حسين، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن الطفلة التي كانت تعالج من تشنجات سابقة وصلت إلى قسم الطوارئ في حالة حرجة، حيث كانت تعاني من تشنجات عضلية واستفراغ متكرر.



وأشار الدكتور حسين إلى أن الأطباء في قسم الإسعاف والطوارئ بقيادة الدكتور محمد أبو خرمة، قاموا على الفور بتزويد الطفلة بالأكسجين وإعطائها إبرة وريدية مغذية، إلا أن حدسهم الطبي ومهارتهم العالية قادتهم إلى الاشتباه بوجود حالة اختناق ناجمة عن ابتلاع جسم غريب، وهو ما قلب التوقعات الأولية.



وبمتابعة دقيقة من طبيبي الجراحة والأطفال الدكتور علاء الزيود، والدكتور سيف الخوالدة، تم فحص الطفلة بعناية فائقة، إذ تم اكتشاف جسم غريب قريب من حلق الطفلة، ما أدى إلى تعامل الفريق الطبي مع الموقف بسرعة واحترافية، ليتم استخراج الجسم الغريب والذي تبين أنه مشبك شعر بلاستيكي.



وأضاف أن الأطباء أجروا صورًا شعاعية للتأكد من عدم وجود أجسام أخرى قد ابتلعتها الطفلة، بالإضافة إلى فحوصات طبية شاملة، وبعد التأكد من استقرار حالتها تم إخراجها من المستشفى وإعطاؤها مضادات حيوية وقائية لتفادي أي التهابات محتملة نتيجة الخدوش الناجمة عن الجسم الغريب.



وختم الدكتور حسين، حديثه بالإشارة إلى أن حالة الطفلة الآن مستقرة وحسنة، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس المستوى العالي من الكفاءة والخبرة الطبية التي يتمتع بها فريق مستشفى الأمير فيصل.