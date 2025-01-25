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حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

1/25/2025 4:25:48 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 25 - 1 (كونا) --

الخامس والعشرون من يناير

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1969 - انفجار عدد من القنابل أمام مبنى مجلس الأمة ومنزل وزير الداخلية والدفاع الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح ومبنى وزارة الداخلية حيث تم القبض على 21 كويتيا وفلسطيني واحد وهم أعضاء فيما يسمى جبهة تحرير الخليج المتفرعة عن حركة القوميين العرب.
1984 - وفاة الفنان المسرحي محمد النشمي عن عمر ناهز 57 عاما وهو أحد رواد الحركة المسرحية والفنية في الكويت وكان أحد مؤسسي فرقة المسرح الشعبي والمسرح الكويتي.
1991 - جزيرة (قاروه) أول قطعة من الأراضي الكويتية تتحرر من الاحتلال العراقي وتم رفع علم الكويت عليها.
2022 - مجلس الأمة يوافق على اقتراح بقانون بشأن زيادة رأسمال بنك الائتمان من أجل توفير السيولة اللازمة في البنك لتمويل قروض الوحدات السكنية.
2023 - وزارة النفط تعلن فوز مرشح الكويت الأستاذ في كلية الحقوق بجامعة الكويت ناصر الرشيد بمنصب مستشار قانوني في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك). (النهاية)

م ر ب / ن س ن


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