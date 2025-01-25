حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 25 - 1 (كونا) --
الخامس والعشرون من يناير
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1969 - انفجار عدد من القنابل أمام مبنى مجلس الأمة ومنزل وزير
الداخلية والدفاع الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح ومبنى وزارة الداخلية حيث تم القبض على 21 كويتيا وفلسطيني واحد وهم أعضاء فيما يسمى جبهة تحرير الخليج المتفرعة عن حركة القوميين العرب.
1984 - وفاة الفنان
المسرحي محمد النشمي عن عمر ناهز 57 عاما وهو أحد رواد الحركة المسرحية والفنية في الكويت وكان أحد مؤسسي فرقة المسرح الشعبي والمسرح الكويتي.
1991 - جزيرة (قاروه) أول قطعة من الأراضي الكويتية تتحرر من الاحتلال العراقي وتم رفع علم الكويت عليها.
2022 - مجلس الأمة يوافق على اقتراح بقانون بشأن زيادة رأسمال بنك الائتمان من أجل توفير السيولة اللازمة في البنك لتمويل قروض الوحدات السكنية.
2023 - وزارة النفط تعلن فوز مرشح الكويت الأستاذ في كلية الحقوق بجامعة الكويت ناصر الرشيد بمنصب مستشار قانوني في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك). (النهاية)
م ر ب / ن س ن
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