Saturday, 25 January 2025 08:44 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


غوتيريش: الحل للصراع في السودان لا يتحقق إلا بعملية سياسية شاملة

1/25/2025 2:05:17 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت الأمم المتحدة اليوم السبت إن أمينها العام، أنطونيو غوتيريش، يتابع بقلق بالغ التصعيد الأخير في القتال بالسودان، خصوصًا حول مصفاة الجيلي للنفط شمال الخرطوم، وكذلك في مدينة الفاشر بدارفور.
وحث غوتيريش، وفقًا لبيان صادر باسمه، الأطراف المتصارعة على الامتناع عن جميع الأعمال التي قد تؤدي إلى عواقب وخيمة على السودان والمنطقة، بما في ذلك الآثار الاقتصادية والبيئية الخطيرة. وذكّر الأطراف بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما يشمل حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية.
وأشار غوتيريش إلى أن النساء والأطفال والرجال السودانيين هم من يدفعون الثمن الأكبر للهجمات العسكرية المستمرة بين الأطراف المتحاربة.
وجدد دعوته إلى حوار عاجل وحقيقي بين أطراف الصراع، بهدف تحقيق وقف فوري للأعمال العدائية لتجنيب المدنيين السودانيين مزيدًا من الأذى.
وأكد الأمين العام أن الحل المستدام للصراع لا يمكن تحقيقه إلا من خلال عملية سياسية شاملة.
وبحسب البيان، فإن المبعوث الشخصي للأمين العام إلى السودان، السيد رمضان لعمامرة، يواصل التواصل مع الأطراف وجميع أصحاب المصلحة المعنيين، بهدف تهدئة الصراع وتعزيز الحوار الشامل بقيادة السودانيين، بما يسهم في تحقيق نهاية مستدامة للحرب.
بترا


MENAFN25012025000208011052ID1109127853

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث