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حقيقة طلاق نانسي عجرم

1/25/2025 1:11:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بأنباء تفيد بطلاق الفنانة اللبنانية نانسي عجرم وزوجها طبيب الأسنان فادي الهاشم.
وشهد موضوع الطلاق تطورات جديدة، إذ كشف مصدر مقرب من الفنانة نانسي عجرم حقيقة انفصالها عن زوجها الدكتور فادي الهاشم، بعد زواج دام 17 عامًا، وقال إن "خبر انفصالهما صحيح".
وأشار المصدر لـ"اليوم السابع " إلى أن "الانفصال تمّ بينهما في عام 2022، وأن نانسي تعيش برفقة بناتها في منطقة سهيلة".
وأضاف أن "زواجهما كان مدنيًا، وأن الطرفين سوف يعلنان الخبر رسميًا قريبًا".
وكان قد تصدر اسم الفنانة اللبنانية نانسي عجرم محركات البحث والتريند بعد أن أثارت بلبلة كبيرة بمنشور عبر حسابها الخاص بمنصة "إكس".
وفي التفاصيل، كتبت نانسي: "عندما ينتهي فصل، تبدأ روحنا في كتابة فصل جديد. هذه سنّة الحياة".
وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع المنشور حيث جاء في التعليقات: "تطلقتي؟".
فيما كتب آخر: "الله يصبر قلبك".


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