برازيلية تصدّر فساتين زفاف فاخرة إلى الإمارات

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA)) ساو باولو: ليتشيسيا برونستن ابنة ريو دي جانيرو البالغة من العمر 44 عاماً هي العقل المدبر والمؤسس للعلامة التجارية“ليتشيسيا برونستن” (Lethicia Bronstein) المتخصصة بفساتين السهرات. منذ التأسيس وعلى مدار 18 عاماً تمكنت الشركة من بيع العديد من فساتين العرائس الفاخرة لممثلات هوليوود وبطلات المسلسلات التلفزيونية ومؤخراً وصلت منتجاتها لأسواق دولة الإمارات العربية المتحدة.

تقول ليتشيسيا:“تمت الأمور بسرعة كبيرة في الإمارات، ففي شهر يوليو 2024 تواصلت معنا شركة“ساتين” (Satin)، وهي شركة ناشئة معنية بمشاريع تدويل ماركات الألبسة البرازيلية، حيث أبدوا اهتماماً بتصاميمنا.. فانتقوا بعضها.. واشتروها. بعد ستة أشهر تقريباً من المفاوضات وصلت منتجاتنا إلى الإمارات وبدأ تداولها هناك”.

تجدر الإشارة إلى أن شركة ساتين الناشئة يتولى إدارتها برازيليان اثنان يقومان ببيع ألبسة ليتشيسيا وغيرها من منتجات الشركات الأخرى عبر منصة تجارة إلكترونية لتسويق مختلف الماركات في أبو ظبي.

وبحسب ليتشيسيا، فإنهم أرادوا أن يقدموا للزبائن تجربة تسوق استثنائية ومتميزة. لذلك اختاروا قطعاً لامعة جداً ومطرزة ومصنوعة من أفخم أنواع القماش.

وأكدت أن كان لهم متطلباتهم الخاصة المتعلقة بالحشمة، حيث قالت:“اشتروا فساتين زفاف محتشمة ذات أكمام طويلة تغطي الذراعين وفتحة عنق ضيقة. إنه جمهور ذات ثقافة فريدة ومتطلباته تختلف تماماً عن المستهلك البرازيلي أو الأمريكي”.

وبسبب شغفها بعالم العرائس، بدأت بتصميم الفساتين لصديقاتها في عام 2006. وبعد مرور عام ونصف، قررت ابنة الريو دي جانيرو أن تكرس وقتها وانتاجها لعلامتها التجارية الخاصة.

من دون إعلانات مدفوعة الأجر وبالاعتماد على“التسويق الشفهي” فقط، أخذت الشركة بالتطور والنمو حتى وصلت منتجاتها إلى الإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، والنرويج، وألمانيا، وغيرها من البلدان.

يتم تسويق منتجات الشركة في البرازيل عبر موقعها الإلكتروني الخاص وداخل متاجر الشركات الأخرى الشريكة. ولا تقتصر صادرات الشركة على تلك التي تتم بواسطة شركة“ساتين” الناشئة، بل لها تعاملات مع شركات أخرى أيضاً كشركة“فارفتيك” (Farfetch).

*ترجمة معين رياض العيّا

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