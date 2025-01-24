كلية المعلمين: استحداث برامج تربوية لمعلمي التخصصات كالإعلام

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تقدم أعضاء مجلس النواب بمقترح برغبة بشأن استحداث تخصصات جديدة في كلية البحرين للمعلمين، وذلك للتوسع في طرح المزيد من التخصصات الجديدة، من بينها (الإعلام، والذكاء الاصطناعي)، من أجل تلبية طموحات خريجي الثانوية العامة، مع رفد الكلية بمعلمين متخصصين في شتى التخصصات الأدبية والعلمية والتجارية.
وقد أوصت لجنة الخدمات في مجلس النواب بالموافقة على الاقتراح برغبة، وذلك لتطوير المناهج الدراسية في ظل النجاح الذي حققته كلية البحرين للمعلمين، ومراجعة التخصّصات الحالية لكلية البحرين للمعلمين بما يتوافق مع الاحتياجات الفعلية في ظل أهمية التركيز على تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية، بالإضافة الى أهمية إدخال تخصّصات الإعلام في برامج الكلية، وخاصةً في ظل وجود موافقة مجلس الوزراء مؤخراً.
وأفادت الجامعة جامعة البحرين خلال ردها بأن المقترح متحقق فعلياً على أرض الواقع، وأنها تعمل بشكل دؤوب على طرح برامج أكاديمية جديدة تلبي احتياجات سوق العمل، وأكدت أن كلية البحرين للمعلمين تطرح مجموعة من البرامج الأكاديمية للتأهيل التربوي المطلوب لمعلمي وقادة المدارس في وزارة التربية والتعليم، وتتنوع هذه البرامج بحسب الفئة المستهدفة ونوع التطوير المهني المطلوب.
وكشفت الجامعة أن الكلية تدرس حالياً بالشراكة مع الوزارة التوسع في تطوير البرامج الأكاديمية على نحو يخدم احتياجات القطاع التعليمي في مملكة البحرين. وتدرس الكلية استحداث برامج تربوية لمعلّمي التخصّصات غير الأساسية، كالإعلام وغيرها، لإدراجها في برامجها المستقبلية.
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