كلية المعلمين: استحداث برامج تربوية لمعلمي التخصصات كالإعلام

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقد‭ ‬أوصت‭ ‬لجنة‭ ‬الخدمات‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬بالموافقة‭ ‬على‭ ‬الاقتراح‭ ‬برغبة،‭ ‬وذلك‭ ‬لتطوير‭ ‬المناهج‭ ‬الدراسية‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬النجاح‭ ‬الذي‭ ‬حققته‭ ‬كلية‭ ‬البحرين‭ ‬للمعلمين،‭ ‬ومراجعة‭ ‬التخصّصات‭ ‬الحالية‭ ‬لكلية‭ ‬البحرين‭ ‬للمعلمين‭ ‬بما‭ ‬يتوافق‭ ‬مع‭ ‬الاحتياجات‭ ‬الفعلية‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬أهمية‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬تطبيقات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬العملية‭ ‬التعليمية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬أهمية‭ ‬إدخال‭ ‬تخصّصات‭ ‬الإعلام‭ ‬في‭ ‬برامج‭ ‬الكلية،‭ ‬وخاصةً‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬وجود‭ ‬موافقة‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬مؤخراً‭.‬

وأفادت‭ ‬الجامعة‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬خلال‭ ‬ردها‭ ‬بأن‭ ‬المقترح‭ ‬متحقق‭ ‬فعلياً‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الواقع،‭ ‬وأنها‭ ‬تعمل‭ ‬بشكل‭ ‬دؤوب‭ ‬على‭ ‬طرح‭ ‬برامج‭ ‬أكاديمية‭ ‬جديدة‭ ‬تلبي‭ ‬احتياجات‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬وأكدت‭ ‬أن‭ ‬كلية‭ ‬البحرين‭ ‬للمعلمين‭ ‬تطرح‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬الأكاديمية‭ ‬للتأهيل‭ ‬التربوي‭ ‬المطلوب‭ ‬لمعلمي‭ ‬وقادة‭ ‬المدارس‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم،‭ ‬وتتنوع‭ ‬هذه‭ ‬البرامج‭ ‬بحسب‭ ‬الفئة‭ ‬المستهدفة‭ ‬ونوع‭ ‬التطوير‭ ‬المهني‭ ‬المطلوب‭.‬

وكشفت‭ ‬الجامعة‭ ‬أن‭ ‬الكلية‭ ‬تدرس‭ ‬حالياً‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬الوزارة‭ ‬التوسع‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬البرامج‭ ‬الأكاديمية‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬يخدم‭ ‬احتياجات‭ ‬القطاع‭ ‬التعليمي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭. ‬وتدرس‭ ‬الكلية‭ ‬استحداث‭ ‬برامج‭ ‬تربوية‭ ‬لمعلّمي‭ ‬التخصّصات‭ ‬غير‭ ‬الأساسية،‭ ‬كالإعلام‭ ‬وغيرها،‭ ‬لإدراجها‭ ‬في‭ ‬برامجها‭ ‬المستقبلية‭. ‬

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