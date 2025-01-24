المركز العربي للإعلام الإلكتروني:إقامة ملتقى الربيع الدولي يومي 27 و28 يناير الجاري

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وبمشاركة‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬المتحدثين‭ ‬من‭ ‬عدة‭ ‬دول‭ ‬عربية‭ ‬وهم‭ ‬الدكتورة‭ ‬نجمة‭ ‬تقي‭ ‬رئيس‭ ‬الجامعة‭ ‬العربية‭ ‬المفتوحة،‭ ‬والدكتورة‭ ‬نورة‭ ‬محمد‭ ‬من‭ ‬الجمهورية‭ ‬اللبنانية،‭ ‬والدكتورة‭ ‬هدى‭ ‬الكعبي‭ ‬من‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة،‭ ‬والدكتور‭ ‬محمد‭ ‬البيه‭ ‬من‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية،‭ ‬والأستاذ‭ ‬المهدي‭ ‬بابني‭ ‬من‭ ‬المملكة‭ ‬المغربية،‭ ‬والدكتورة‭ ‬سناء‭ ‬السبايبة‭ ‬من‭ ‬المملكة‭ ‬الأردنية‭ ‬الهاشمية‭.‬

ويحتوي‭ ‬الملتقى‭ ‬على‭ ‬عدة‭ ‬محاور‭ ‬سوف‭ ‬يتم‭ ‬مناقشتها‭ ‬منها‭ ‬التعليم‭ ‬والذكاء‭ ‬الاصطناعي‭: ‬الفرص‭ ‬والتحديات،‭ ‬قصص‭ ‬النجاح‭: ‬تطبيقات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬التعليم،‭ ‬التعليم‭ ‬الشخصي‭ ‬باستخدام‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬أخلاقيات‭ ‬استخدام‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬التعليم،‭ ‬التعليم‭ ‬المستدام‭: ‬رؤية‭ ‬2030‭ ‬ودور‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭.‬

وسيتم‭ ‬عمل‭ ‬الملتقى‭ ‬على‭ ‬يومين،‭ ‬اليوم‭ ‬الأول‭ ‬عبر‭ ‬منصة‭ ‬زووم‭ ‬‮«‬عن‭ ‬بعد‮»‬‭ ‬من‭ ‬الساعة‭ ‬6‭ ‬مساءً‭ ‬حتى‭ ‬8‭ ‬مساءً،‭ ‬واليوم‭ ‬الثاني‭ ‬حضوريا‭ ‬في‭ ‬مكتبة‭ ‬الكشكول‭ ‬التابعة‭ ‬لصحيفة‭ ‬الأيام‭ ‬من‭ ‬الساعة‭ ‬6‭ ‬مساءً‭ ‬حتى‭ ‬8‭ ‬مساءً،‭ ‬كما‭ ‬سيتم‭ ‬منح‭ ‬شهادات‭ ‬إلكترونية‭ ‬للحاضرين‭.‬

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