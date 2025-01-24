المركز العربي للإعلام الإلكتروني:إقامة ملتقى الربيع الدولي يومي 27 و28 يناير الجاري

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
يقيم المركز العربي للإعلام الإلكتروني بمملكة البحرين ملتقى الربيع الدولي تحت شعار «تعليم ذكي لمستقبل مستدام: الجمع بين التقنية والمعرفة» بالتعاون مع أكاديمية نباريس العلم يومي الاثنين والثلاثاء 27- 28 يناير الجاري، وذلك بحضور الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي عضو مجلس الشورى.
وبمشاركة نخبة من المتحدثين من عدة دول عربية وهم الدكتورة نجمة تقي رئيس الجامعة العربية المفتوحة، والدكتورة نورة محمد من الجمهورية اللبنانية، والدكتورة هدى الكعبي من الإمارات العربية المتحدة، والدكتور محمد البيه من جمهورية مصر العربية، والأستاذ المهدي بابني من المملكة المغربية، والدكتورة سناء السبايبة من المملكة الأردنية الهاشمية.
ويحتوي الملتقى على عدة محاور سوف يتم مناقشتها منها التعليم والذكاء الاصطناعي: الفرص والتحديات، قصص النجاح: تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم، التعليم الشخصي باستخدام الذكاء الاصطناعي، أخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم، التعليم المستدام: رؤية 2030 ودور الذكاء الاصطناعي.
وسيتم عمل الملتقى على يومين، اليوم الأول عبر منصة زووم «عن بعد» من الساعة 6 مساءً حتى 8 مساءً، واليوم الثاني حضوريا في مكتبة الكشكول التابعة لصحيفة الأيام من الساعة 6 مساءً حتى 8 مساءً، كما سيتم منح شهادات إلكترونية للحاضرين.
كلمات دالة
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