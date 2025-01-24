بحث سبل تعزيز التعاون بين البحرين والمكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
استقبلت آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، بمكتبها بالوزارة، الدكتورة رانية هداية المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، والدكتور أيمن الحفناوي رئيس البرنامج القُطري وممثل برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في دول مجلس التعاون الخليجي. وخلال اللقاء، استعرضت الوزيرة الرميحي جهود مملكة البحرين في تطوير الاستراتيجيات الحضرية بما يسهم في الارتقاء بالأهداف التنموية ذات الصلة بالقطاع الإسكاني، وتطوير التخطيط العمراني، مشيرةً إلى أن مملكة البحرين اتخذت العديد من الخطوات لتوفير السكن الملائم للمواطنين عبر مجموعة من الخطط والبرامج الإسكانية المبتكرة.
كما بحثت الوزيرة الرميحي سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين مملكة البحرين والمكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وتعزيز الشراكة والتعاون بهدف تحسين التنمية الحضرية المستدامة، إضافة إلى الملفات ذات الصلة لا سيما في مجالات التنمية الحضرية والمجال الإسكاني.
من جانبها، استعرضت الدكتورة رانية هداية الخطة الجديدة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، والتي تهدف إلى التنمية المستدامة المتعلقة بالتحضر وتعزيز التعاون الاقليمي بين المدن وتبادل الخبرات والمعرفة وتعزيز التحضر المستدام الذي يسهم في التنمية المقاومة للتغيرات المناخية، وحماية المدن من زيادة المساهمة في التدهور البيئي.
وأشادت الدكتورة رانية هداية المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بجهود مملكة البحرين في تنفيذ استراتيجيات التنمية الحضرية، وخصوصاً فيما يرتبط بتطوير السياسات الإسكانية وتوفير السكن الملائم للمواطنين، مشددةً على أهمية الاستفادة من التجارب والخبرات وتعزيز التعاون بما يحقق أهداف التنمية المستدامة والارتقاء بالسياسات والاستراتيجيات الحضرية.
كلمات دالة
MENAFN24012025000055011008ID1109127475
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.