نابولي للاستمرار في الصدارة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٥ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

روما‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يبحث‭ ‬نابولي‭ ‬متصدر‭ ‬الدوري‭ ‬الإيطالي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬عن‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬عندما‭ ‬يستقبل‭ ‬يوفنتوس‭ ‬الخامس‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬مباريات‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانية‭ ‬والعشرين‭ ‬التي‭ ‬تشهد‭ ‬حلول‭ ‬ملاحقه‭ ‬إنتر‭ ‬ضيفا‭ ‬ثقيلا‭ ‬على‭ ‬ليتشي‭ ‬غدا‭ ‬الأحد‭.‬

ويدخل‭ ‬فريق‭ ‬المدرب‭ ‬أنتونيو‭ ‬كونتي‭ ‬القمة‭ ‬متسلحا‭ ‬بمعنويات‭ ‬عالية‭ ‬إذ‭ ‬يمر‭ ‬بمرحلة‭ ‬زاهية‭ ‬بتحقيقه‭ ‬ستة‭ ‬انتصارات‭ ‬متتالية‭ ‬منذ‭ ‬خسارته‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬أمام‭ ‬لاتسيو‭ ‬0‭-‬1‭ ‬في‭ ‬الثامن‭ ‬من‭ ‬ديسمبر‭ ‬الماضي‭ ‬ضمن‭ ‬المرحلة‭ ‬الخامسة‭ ‬عشرة‭.‬

ولا‭ ‬يعاني‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬بخمسين‭ ‬نقطة‭ ‬الذي‭ ‬قبض‭ ‬على‭ ‬الصدارة‭ ‬مجددا‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬التاسعة‭ ‬عشرة‭ ‬سوى‭ ‬من‭ ‬غياب‭ ‬المدافع‭ ‬الدولي‭ ‬أليساندرو‭ ‬بونجورنو‭ ‬للإصابة،‭ ‬الذي‭ ‬يُنتظر‭ ‬عودته‭ ‬إلى‭ ‬الملاعب‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الرابعة‭ ‬والعشرين‭.‬

ويُعوّل‭ ‬كونتي‭ ‬لإسقاط‭ ‬فريقه‭ ‬السابق‭ ‬لاعبا‭ ‬ومدربا‭ ‬وتحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬السابع‭ ‬عشر‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬على‭ ‬تألق‭ ‬الثلاثي‭ ‬البرازيلي‭ ‬دافيد‭ ‬نيريس‭ ‬الذي‭ ‬عوّض‭ ‬بطريقة‭ ‬مثالية‭ ‬نجم‭ ‬الفريق‭ ‬السابق‭ ‬الجورجي‭ ‬خفيتشا‭ ‬كفاراتسخيليا‭ ‬المُنتقل‭ ‬إلى‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬الفرنسي‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬الانتقالات‭ ‬الشتوي‭ ‬الحالي،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬الاسكتلندي‭ ‬سكوت‭ ‬ماكتوميناي‭ ‬والبلجيكي‭ ‬روميلو‭ ‬لوكاكو‭.‬

وقال‭ ‬كونتي‭ ‬قبيل‭ ‬مواجهة‭ ‬فريقه‭ ‬السابق‭: ‬‮«‬علينا‭ ‬أن‭ ‬نواصل‭ ‬ما‭ ‬بدأناه‭. ‬لا‭ ‬يمكننا‭ ‬السماح‭ ‬لأنفسنا‭ ‬بالتفكير‭ ‬بأننا‭ ‬نقترب‭ ‬من‭ ‬النهاية‭ ‬بعد‭ ‬ستة‭ ‬أشهر‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬بداية‭ ‬الموسم‭. ‬علينا‭ ‬الانتظار‭ ‬والاستمرار‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الرحلة‭ ‬ونأمل‭ ‬أن‭ ‬تستمر‭ ‬أطول‭ ‬فترة‭ ‬ممكنة‮»‬‭.‬

إنتر‭ ‬للاستمرار‭ ‬في‭ ‬المطاردة‭ ‬

بدوره،‭ ‬يحتل‭ ‬يوفنتوس‭ ‬المركز‭ ‬الخامس‭ ‬برصيد‭ ‬37‭ ‬نقطة‭ ‬بفارق‭ ‬13‭ ‬نقطة‭ ‬عن‭ ‬نابولي،‭ ‬ورغم‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يخسر‭ ‬بعد‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬لكنه‭ ‬أضاع‭ ‬26‭ ‬نقطة‭ ‬بتعادله‭ ‬في‭ ‬13‭ ‬مباراة‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬21‭.‬

ويستمر‭ ‬غياب‭ ‬المدافع‭ ‬البرازيلي‭ ‬غليسون‭ ‬بريمر‭ ‬والمهاجم‭ ‬البولندي‭ ‬أركاديوش‭ ‬ميليك‭ ‬عن‭ ‬تشكيلة‭ ‬فريق‭ ‬المدرب‭ ‬تياغو‭ ‬موتا‭ ‬الذي‭ ‬فشل‭ ‬بالعودة‭ ‬من‭ ‬مواجهة‭ ‬كلوب‭ ‬بروج‭ ‬البلجيكي‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬السابعة‭ ‬قبل‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬المجموعة‭ ‬الموحدة‭ ‬لدوري‭ ‬أبطال‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬تعادل‭ ‬سلبي،‭ ‬رافعا‭ ‬بذلك‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬12‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬السابع‭ ‬عشر‭.‬