نابولي للاستمرار في الصدارة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ٢٥ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
روما - (أ ف ب): يبحث نابولي متصدر الدوري الإيطالي لكرة القدم عن الاستمرار في المركز الأول عندما يستقبل يوفنتوس الخامس اليوم السبت في قمة مباريات المرحلة الثانية والعشرين التي تشهد حلول ملاحقه إنتر ضيفا ثقيلا على ليتشي غدا الأحد.
ويدخل فريق المدرب أنتونيو كونتي القمة متسلحا بمعنويات عالية إذ يمر بمرحلة زاهية بتحقيقه ستة انتصارات متتالية منذ خسارته على أرضه أمام لاتسيو 0-1 في الثامن من ديسمبر الماضي ضمن المرحلة الخامسة عشرة.
ولا يعاني صاحب المركز الأول بخمسين نقطة الذي قبض على الصدارة مجددا في المرحلة التاسعة عشرة سوى من غياب المدافع الدولي أليساندرو بونجورنو للإصابة، الذي يُنتظر عودته إلى الملاعب في المرحلة الرابعة والعشرين.
ويُعوّل كونتي لإسقاط فريقه السابق لاعبا ومدربا وتحقيق الفوز السابع عشر في الدوري على تألق الثلاثي البرازيلي دافيد نيريس الذي عوّض بطريقة مثالية نجم الفريق السابق الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا المُنتقل إلى باريس سان جرمان الفرنسي في سوق الانتقالات الشتوي الحالي، إضافة إلى الاسكتلندي سكوت ماكتوميناي والبلجيكي روميلو لوكاكو.
وقال كونتي قبيل مواجهة فريقه السابق: «علينا أن نواصل ما بدأناه. لا يمكننا السماح لأنفسنا بالتفكير بأننا نقترب من النهاية بعد ستة أشهر فقط من بداية الموسم. علينا الانتظار والاستمرار في هذه الرحلة ونأمل أن تستمر أطول فترة ممكنة».
إنتر للاستمرار في المطاردة
بدوره، يحتل يوفنتوس المركز الخامس برصيد 37 نقطة بفارق 13 نقطة عن نابولي، ورغم أنه لم يخسر بعد في الدوري لكنه أضاع 26 نقطة بتعادله في 13 مباراة من أصل 21.
ويستمر غياب المدافع البرازيلي غليسون بريمر والمهاجم البولندي أركاديوش ميليك عن تشكيلة فريق المدرب تياغو موتا الذي فشل بالعودة من مواجهة كلوب بروج البلجيكي يوم الثلاثاء في الجولة السابعة قبل الأخيرة من المجموعة الموحدة لدوري أبطال بأكثر من تعادل سلبي، رافعا بذلك رصيده إلى 12 نقطة في المركز السابع عشر.
MENAFN24012025000055011008ID1109127460
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.