تربية لواءي الوسطية والطيبة تنظم ورشة توعوية عن آفة المخدرات

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نظمت مديرية والتعليم للواءي الوسطية والطيبة، في مدرسة الطيبة الثانوية الشاملة للبنات ورشة توعوية حول مخاطر المخدرات، بالتعاون مع الشرطة المجتمعية في مديرية الأمن العام، بحضور عدد من أبناء المجتمع المحلي.

وتأتي الورشة، في إطار الجهود المشتركة بين وزارة التربية والتعليم ومديرية الأمن العام، لتعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر آفة المخدرات، انسجاماً مع الاستراتيجية الوطنية للوقاية من المخدرات، والمستندة إلى التوجيهات الملكية للحد من آثار هذه الظاهرة السلبية على الأفراد والمجتمع.



وبحسب بيان صحفي صادر عن تربية لواءي الوسطية الطيبة، اليوم الجمعة، تضمنت الورشة محاور حول مخاطر المخدرات، إضافة إلى عرض مسرحي قدمه فريق المسرح الشرطي، بتنسيق من الشرطة المجتمعية، ومعرض متنقل لإدارة مكافحة المخدرات اشتمل على شرح تفصيلي حول أنواع المخدرات وآثارها المدمرة على الأفراد والمجتمع.



كما جرى توزيع مواد توعوية لتعزيز الثقافة الأمنية لدى المشاركين، وقدمت طالبات المدرسة العديد من الفعاليات الهادفة التي تسلط الضوء على أهمية الوقاية من المخدرات.

